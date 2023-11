Noch im Vorjahr verzeichnete der heimische Konzern Gewinne in Rekordhöhe. Die Umsätze waren so hoch, dass in manchen politischen Kreisen große Empörung herrschte und Rufe nach einerDie OMV hat seinen Gewinn im dritten Quartal 2023 mehr als halbiert. Das um Lagereffekte bereinigte operative Ergebnis (CCS Ebit) sank um 62 Prozent auf 1,33 (3,52) Milliarden Euro, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Der CCS Überschuss fiel um 64 Prozent auf 431 Millionen Euro.

Wie außerdem am Dienstag bekannt wurde, will der Konzern in den Bau einer Sortieranlage zur Herstellung von Rohstoffen für das chemische Recycling über 170 Millionen Euro investieren. Wie bereits im März 2022 angekündigt, soll die Anlage im süddeutschen Walldürn (Baden-Württemberg) errichtet werden, nun ist die finale Investitionsentscheidung gefallen, wie die OMV am Dienstag mitteilte.

Die OMV wird 89,9 Prozent der Anteile an dem Joint Venture halten, 10,1 Prozent entfallen auf das Recyclingunternehmen Interzero. Der Produktionsstart soll 2026 erfolgen. Insgesamt werden rund 120 neue Arbeitsplätze an dem Standort geschaffen. Der Spatenstich ist bereits für den 20. November geplant.Interzero betreibt fünf Sortieranlagen für Leichtverpackungen in Deutschland und sortiert mit über 800. headtopics.com

OMV verzeichnet im 3. Quartal GewinnrückgangDer österreichische Energiekonzern OMV verzeichnete im 3. Quartal einen Gewinnrückgang von 62 Prozent aufgrund niedriger Öl- und Gaspreise. Das bereinigte CCS EBIT sank um 62 Prozent auf 1,334 Mrd. Euro, während das bereinigte CCS-Nettoergebnis um 64 Prozent auf 431 Mio. Euro zurückging. Im Zeitraum Jänner bis September fiel das CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten um 49 Prozent auf 4,592 Mrd. Euro und das CCS-Nettoergebnis um 48 Prozent auf 1,928 Mrd. Euro. Die OMV erwartet für 2023 einen durchschnittlichen Brent-Rohölpreis von 80 US-Dollar pro Fass und einen durchschnittlich realisierten Gaspreis von rund 30 Euro je MWh. Weiterlesen ⮕

