Nach Regen und Föhn kommt am Freitag eine Kaltfront

Live: Das Wetter für Vorarlberg So ist die Wetterlage in Vorarlberg Montag Der Wochenstart präsentiert sich zunächst mit kräftigem Südföhn, der im Tagesverlauf nachlässt und am Abend von einer Kaltfront mit oft kräftigem Regen abgelöst wird. Trotz ausgedehnter Wolkenfelder zeigt sich die Sonne vereinzelt. Die Temperaturen sind mit Tiefstwerten zwischen 7 und 15 Grad sowie Höchstwerten von 16 bis 21 Grad sehr mild.

Dienstag Die nächtliche Kaltfront sorgt am Dienstag anfangs noch für Regen, der im Laufe des Tages abzieht oder in Schauer übergeht. Die Schneefallgrenze sinkt dabei auf etwa 1700 Meter. Im Tagesverlauf lockert es auf, insbesondere Richtung Walgau - Montafon, mit Tiefstwerten von 4 bis 8 Grad und Höchstwerten zwischen 9 und 13 Grad zeigt sich das Wetter kühler als zuvor.

Mittelfristvorschau Mittwoch: Unter Zwischenhocheinfluss herrschen meist sonnige Bedingungen mit nur wenigen dünnen Wolkenfeldern. Nach einem kühlen Start in den Tag mit 0 bis 5 Grad, steigen die Temperaturen auf 13 bis 16 Grad.

Donnerstag: Eine markante Südföhnlage steht wahrscheinlich bevor, begleitet von einer markanten Kaltfront durch eine deutliche Südwestströmung. Freitag: Tiefdruckeinfluss dominiert, mit einer nächtlichen Kaltfront, die Regen und in höheren Lagen Schnee bringt, jedoch bleibt das Wetter unbeständig.

Die vorhergesagte Wetterlage verspricht eine Mischung aus sonnigen, windigen und regnerischen Phasen, wobei die Temperaturen im Verlauf der Woche eine abfallende Tendenz zeigen.

