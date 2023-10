Nach Regen und Föhn kommt am Freitag eine Kaltfront

Nach einer föhnigen Südwestströmung unter der Woche erreicht Österreich dann ab Freitag eine Kaltfront. Zuvor kann es vor allem im Süden kräftig regnen. Dennoch steigen die Temperaturen da zum Teil noch über 20 Grad. Am Freitag kommt es dann zu einem Kälteeinbruch, prognostizierte die Geosphere Austria. Die Werte in der Früh können dann schon die null Grad erreichen.

Am Montag verstärkt sich die Südföhnlage über Österreich. An der Alpensüdseite ist es mit Wolkenstau häufig trüb und es regnet im Tagesverlauf immer öfters. Ansonsten ziehen von Vorarlberg bis Salzburg ausgedehnte Wolkenfelder durch und die Sonne scheint nur zwischendurch. Weiter östlich ist es zunächst teils trüb durch Nebel oder Hochnebel.

Am Mittwoch ziehen in Ober- und Niederösterreich in der Früh noch ein paar Restwolken durch und mitunter gibt es letzte Regenschauer. In südlichen Beckenlagen sowie inneralpin halten sich auch Nebel-und Hochnebelfelder. Tagsüber setzt sich dann aber meist rasch überall sonniges Wetter durch. Erst im Laufe des Nachmittages zieht von Südwesten her ein Schirm hoher Wolken auf und kann den Sonnenschein im Westen und Süden Österreichs dann etwas trüben. headtopics.com

Am Freitag bringen eine von Westen her durchziehende Kaltfront und ein Italientief verbreitet dichte Wolken und Regen. Der Schwerpunkt der Niederschläge verlagert sich dabei tagsüber vom Süden in den Osten. Im Westen beruhigt sich das Wetter am Nachmittag sogar und es lockert auch etwas auf. Die Schneefallgrenze sinkt von Westen her auf 1.200 bis 1.600 Meter Seehöhe. Der Wind weht mäßig bis lebhaft und dreht auf West.

