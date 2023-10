Nach Insolvenz:Käufer für SIM Campus in Sicht, aber Unterschriften beim Kaufvertrag fehlen noch

Das ehemalige Spital in Eisenerz konnte auch als SIM Campus nicht durchstarten und wartet nach der Insolvenz des Betreibers nach wie vor auf einen KäuferIm Juli dieses Jahres sollte bereits eine Entscheidung fallen, die richtungsweisend für die Zukunft der SIM Campus Eisenerz-Liegenschaft sein sollte. Nach der

Insolvenz der"SIM Campus – Zentrum für Notfall-, Krisen- u. Katastrophensimulation und Katastrophendiplomatie GmbH" in Eisenerz war Insolvenzverwalter Herbert Ortner, Rechtsanwalt in Graz, intensiv damit beschäftigt, die Liegenschaft – auch im Sinne der Gläubiger bestmöglich zu veräußern. Keine leichte Aufgabe, immerhin sind an die zwei Millionen Euro an Gläubigerforderungen angemeldet worden.

