Nach Hamas-Überfall: Vermisste deutsche Geisel Shani Louk ist tot

Deutsche Geisel Shani lebt, aber schwer verletzt Mutter fleht um Hilfe für ihre Tochter Shani Das sei ihr vom israelischen Militär in der Nacht zum Montag mitgeteilt worden, sagte Shanis Mutter Ricarda Louk der Deutschen Presse-Agentur. Zunächst hatte RTL/ntv darüber berichtet.

DNA-Probe bestätigt Tod Die Leiche ihrer Tochter sei bislang zwar nicht gefunden worden, sagte Ricarda Louk. Man habe aber einen Splitter eines Schädelknochens gefunden und daran eine DNA-Probe gemacht. Das erforderliche Vergleichsmaterial hätten die Eltern schon vor längerer Zeit zur Verfügung gestellt. Die Mutter geht davon aus, dass ihre Tochter bereits seit dem 7.

Die 22 Jahre alte Shani Louk wurde nach Angaben ihrer Familie bei einem Musikfestival in der israelischen Negev-Wüste von der islamistischen Hamas getötet. Bilder und Videos, die im Internet kursierten, zeigten demnach den Körper der jungen Frau auf einem Pick-up. Zunächst ging Shani Louks Familie, von der ein Teil in Baden-Württemberg lebt, davon aus, dass die junge Frau schwer verletzt wurde, aber am Leben war und sich im Gazastreifen befand. headtopics.com

self all Open preferences. Die Familie sich seit dem Überfall für die Freilassung aller Geiseln eingesetzt. self all Open preferences. Noch 40 Menschen vermisst Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben 239 Familien informiert. Nach Militärangaben gelten 40 Menschen seit dem Terroranschlag der Hamas weiter als vermisst. Wegen des schlimmen Zustands vieler Leichen ist auch die Identifikation noch nicht abgeschlossen.

Die Nachricht sei zwar schrecklich. Es sei aber gut, nun Gewissheit zu haben."Wenigstens hat sie nicht gelitten", sagte Ricarda Louk.

Nach Massaker bei Festival:Von Hamas entführte Deutsche Shani Louk ist totDie Mutter von Shani Louk hat bekannt gegeben, dass ihre Tochter tot sei. Die 22-Jährige wurde von den Hamas bei einem Musikfestival verschleppt. Weiterlesen ⮕

Von Hamas entführte deutsche Geisel Shani Louk (22) ist totDie seit dem Hamas-Terrorüberfall auf Israel vermisste Deutsche Shani Louk ist nach Angaben ihrer Mutter tot. Weiterlesen ⮕

Deutsche Geisel Shani Louk angeblich tot, USA warnen vor „erhöhtem Risiko“ einer Kriegs-AusbreitungIsraelische Luftangriffe treffen laut palästinensischen Medienberichten Gebiete in der Nähe der Krankenhäuser Shifa und Al-Quds in Gaza-Stadt. Israels Armee hat nach eigenen Angaben auch Ziele in... Weiterlesen ⮕

Russischer Mob stürmt Rollfeld wegen Flugzeug aus Israel – Deutsche Geisel Shani Louk angeblich tot – Erste Group legt stärker zu als erwartetWir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens. Weiterlesen ⮕

Israelische Bodentruppen weiter im GazastreifenNach Ausweitung der israelischen Bodeneinsätze im Gazastreifen befinden sich die Truppen nach Militärangaben weiter vor Ort. Weiterlesen ⮕

Netanjahu wirft Geheimdiensten vor, ihn nicht vor Überfall der Hamas gewarnt zu habenBenjamin Netanjahu sei nicht vor den Kriegsabsichten der Hamas gewarnt worden, sagt er. „Im Gegenteil“, alle Sicherheitsvertreter seien überzeugt gewesen, dass die Abschreckung gegen die Hamas... Weiterlesen ⮕