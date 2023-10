Nach der Bischofssynode: Welche Kirche will Papst Franziskus?

„Man braucht nur in die kirchlichen Schneidereien in Rom zu gehen, um den Skandal der jungen Priester zu sehen, die Soutanen und Hüte oder spitzenbesetzte Roben anprobieren. Der Klerikalismus ist eine Geißel; er versklavt das treue, heilige Volk Gottes.“

Von wem diese Kritik voller Empörung stammt? Aus dem Mund eines externen Kirchenkritikers? Kaum anzunehmen. Der hätte den letzten Halbsatz sicher nie und nimmer über seine Lippen gebracht. Von einem internen Kirchenkritiker, einer basiskirchlich, befreiungstheologisch bewegten Theologin? Einem Spät-Kirchenvolks-Begehrer? Einem versprengten Pfarrerinitiative-Aktivisten? Wäre alles recht plausibel. Ist aber relativ weit daneben gezielt.

Und eben Klerikalismus angeprangert. Auch schön. Aber er hat das alles andere als zum ersten Mal getan. headtopics.com

Kein Papst der jüngeren Geschichte hat so oft frei (halb)öffentlich gepredigt und gesprochen wie der laut kirchenamtlicher Zählung 265. Nachfolger des Apostelfürsten Petrus. Papst Franziskus scheut nicht davor zurück. Er ist auch diesbezüglich das Gegenmodell zu seinem unmittelbaren Vorgänger Benedikt.Der frühere Professor, Korrektheit in Person, las mehr oder weniger ausschließlich vom Blatt ab.

Papst Franziskus muss selbstverständlich zwar auch oft genug zu allerlei Anlässen Redetexte verlesen, deren spritus rector er zwar sein mag; die aber einer seiner Vertrauten für ihn verfasst haben muss. Die freie Rede hingegen scheint er zu lieben. Dass es dabei manchmal auch zu gewissen Unklarheiten oder Zweideutigkeiten kommt, nimmt er in Kauf. Unfehlbarkeit im Vatikan, auch das war gestern. headtopics.com

