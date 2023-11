Nach Brandanschlag auf jüdischem Friedhof: „Das ist eine Schweinerei“

Um diesen Artikel lesen zu können, würden wir Ihnen gerne die Anmeldung für unser Plus Abo zeigen.

Entsetzen nach Brandanschlag: „Das muss aufhören“Nach mehreren Anti-Israel-Aktionen folgte nun eine Eskalation: In der Nacht auf Mittwoch gab es einen Brandanschlag auf einem jüdischen Friedhof. Die Politik reagiert bestürzt. Weiterlesen ⮕

Notfall! Flieger nach Wien muss nach Chicago umkehrenZwischenfall an Bord einer Boeing am Flug nach Wien-Schwechat: Ein weiblicher Passagier musste dringend ins Spital, der Jet musste umkehren. Weiterlesen ⮕

Hikades neuer Protest: Ex-Stadtrat sprayte am Manker FriedhofEx-Stadtrat Anton Hikade griff zur Spraydose und besprühte Bäume und einen Teil der Friedhofsmauer in Mank. „Aus Protest“, sagt er. „Sachbeschädigung“ steht hingegen auf seiner Ladung der Exekutive. Weiterlesen ⮕

Was ist derzeit am Friedhof gefragt?Die NÖN fragte bei Bestattungs-, Steinmetz- und Gärtnereibetrieben nach, was derzeit am Friedhof gefragt ist. Es wird festgestellt, dass in letzter Zeit mehrere Gräber zurückgelassen wurden und Steinplatten auf Gräbern beliebter werden, um die Grabpflege zu erleichtern. Die Zahl der Kremierungen und Urnengräber nimmt zu. Weiterlesen ⮕

Allerheiligen am Friedhof: Nicht nur ein Ort, um gemeinsam zu trauernAn Allerheiligen treffen sich die Familien am Grab und gedenken der Toten. Auf den Friedhöfen sieht man, dass sich Traditionen ändern. Weiterlesen ⮕

Im Film findet man selten Frieden auf dem FriedhofEs geht oft ganz und gar nicht friedlich zu auf Friedhöfen im Film. Zu sehr reizt die sakrale Aura des Zömeteriums zur Ruhestörung. Ein kleiner Motivkatalog des Leichenackers auf der Leinwand –... Weiterlesen ⮕