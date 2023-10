Nach Blockade vor Herren-RTL in Sölden: Klimaaktivisten wurden angezeigt

Die Polizei löste die Blockade rasch auf.Vor dem Start des Weltcup-Rennes am Rettenbachferner hatte die"Letzte Generation" die Zufahrtsstraße blockiert.

Laut Polizei wurde der Protest rasch aufgelöst, die Aktivist:innen gaben eine Stellungnahme ab. Gegen die beteiligten Personen wurde eine Anzeige erstattet.Ihr Gerät scheint nicht mit dem Internet verbunden zu sein. Bitte überprüfen Sie Ihre Internetverbindung und versuchen Sie dann erneut, die Seite zu laden.

Klimaaktivisten blockierten Gletscherstraße in Sölden vor Herren-RTLKlimaaktivisten der 'Letzten Generation' haben heute vor dem Start des Weltcup-Rennes am Rettenbachferner die Ötztaler Gletscherstraße blockiert. Weiterlesen ⮕

Herren-RTL in Sölden abgebrochen: Schwarz-Führung vom Winde verwehtDer starke Wind machte eine Fortsetzung des Rennens unmöglich. In Führung lag im ersten Durchgang der Kärntner Marco Schwarz vor dem Schweizer Kugelverteidiger Marco Odermatt. Weiterlesen ⮕

Israelische Bodentruppen weiter im GazastreifenNach Ausweitung der israelischen Bodeneinsätze im Gazastreifen befinden sich die Truppen nach Militärangaben weiter vor Ort. Weiterlesen ⮕

Starker Wind: Ski-Rennen der Herren beginnt am ReservestartWegen starken Windes im oberen Streckenabschnitt beginnt der Riesenslalom der alpinen Skirennfahrer in Sölden etwas weiter unten am Reservestart. Weiterlesen ⮕

SKN-Basketballer wachen in Salzburg rechtzeitig aufSKN St. Pölten Basketball Herren Weiterlesen ⮕

Schweizerin holt Sölden RTL vor BrignoneLara Gut-Behrami hat den Frauen-Riesentorlauf zum Start des alpinen Ski-Weltcups in Sölden gewonnen. Weiterlesen ⮕