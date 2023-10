Der ORF wirbt massiv für die Haushaltsabgabe. Sender-Boss Roland Weißmann reagiert auf (blaue) Kritik:"Weiß nicht, warum man 0RF1 abschaffen sollte."Das Feilschen um das marode ORF-Gesetz nimmt kein Ende. Erst kürzlich wurde die verfassungswidrige Regelung der GIS-Gebühr mit der Schaffung der Haushaltsabgabe, die ab 1. Jänner 2024 alle Österreicher zur Kasse bittet,"saniert".

Er wolle weiter um die Skeptiker und Gegner der Haushaltsabgabe werben."Ich bin sehr optimistisch, dass wir am Ende des Tages eine sehr große Mehrheit erreichen werden und überzeugen können." "Dafür gibt es einen öffentlichen Rundfunk. Wie viel Geld wir brauchen, um diesen diesen öffentlichen Auftrag zu erfüllen, wird von der Medienbehörde geprüft."Einer möglichen FPÖ-geführten Regierung, die die Haushaltsabgabe eventuell ziemlich schnell wieder abschaffen könnte, blickt der ORF-Boss gelassen entgegen:"Man soll sich nicht für die Führung des ORF bewerben, wenn man ein Hasenfuß ist.

Bezüglich der politische Reparatur der ORF-Gremien, die bis März 2025 geschehen muss, sieht Weißmann sich (noch) nicht in direkter Handlungsverantwortung:"Der Ball liegt hier eindeutig beim Gesetzgeber."In Richtung der Politik hat er auch noch eine andere Botschaft:"Mein Job ist es nicht, Parteien glücklich zu machen. Ich werde meine ganze Kraft dafür einsetzen, dass wir weiterhin unabhängig und ausgewogen berichten können. headtopics.com

