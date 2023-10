Mutti spielt Amor: Tinder macht Freunde und Familie zu Partnervermittlern!

Tinder hat eine neue Funktion namens “Tinder Matchmaking” eingeführt, die es Nutzern erlaubt, ihre sozialen Kontakte aktiv in die Partnersuche einzubeziehen. Mit dieser Option können Sie Freunde, Freundinnen und Familienmitglieder einladen, Ihnen bei der Suche nach potenziellen Partnerinnen oder Partnern zu helfen, wie von Futurezone.at berichtet.

©Canva So funktioniert die neue Funktion Für die Nutzung dieser Funktion ist kein eigenes Konto notwendig. Es reicht aus, eine Einladung von der Person zu erhalten, die auf der Suche nach einem Partner ist. Nachdem die Einladung akzeptiert wurde, können die eingeladenen Freunde potenzielle Übereinstimmungen für diese Person sehen und ihre Favoriten empfehlen.

self all Open preferences. Die Anwender generieren in der App einen personalisierten Link, den bis zu 15 Kolleginnen, Kollegen oder Familienmitglieder verwenden können. Durch diesen Link erhalten sie einen Gastzugang zu Tinder, ohne sich anmelden zu müssen. Dabei ist jedoch eine Altersprüfung und die Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen erforderlich. headtopics.com

24 Stunden Zeit Die Zugangsberechtigung bleibt für 24 Stunden aktiv, um Profile zu empfehlen. In dieser Zeit ist es nicht möglich, Likes zu vergeben oder Nachrichten zu verschicken. Nach Ablauf dieser Frist können die Nutzer die Empfehlungen ihrer Bekannten einsehen und dann nach links oder rechts wischen.

