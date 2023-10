Mutterschaft spielt untergeordnete Rolle

Mit diesem Datum haben Männer in Österreich bereits so viel verdient wie Frauen erst zu Jahresende. Frauen mit und ohne Kind erhalten demnach in etwa gleich viel weniger Gehalt als Väter. Männer ohne Kind mit Matura bekommen beispielsweise 98 Prozent des Bruttostundenlohns von Vätern mit Matura, kinderlose Frauen mit gleichem Abschluss 88 Prozent, Mütter 84 Prozent. Auch bei Männern spielt die Vaterschaft beim Gehalt fast keine Rolle.

Zum Gender Pay Gap trägt indes die unterschiedliche Bezahlung in verschiedenen Branchen bei. In Niedriglohnbranchen sind vor allem Frauen beschäftigt. So sind neun von zehn Friseurinnen und Friseuren weiblich, sie erhalten einen durchschnittlichen Bruttostundenlohn von 12,5 Euro. Hingegen arbeiten in den bestbezahlten Branchen vorwiegend Männer - acht von zehn Vorständen oder Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern sind männlich.

Weiters tragen auch klassische Geschlechterrollen zur Lohnlücke bei, wird unbezahlte Sorgearbeit doch vor allem von Frauen erledigt. Auch kinderlose Frauen würden von Arbeitgebenden als potenzielle Mütter gesehen und deshalb diskriminiert. headtopics.com

Schwieriger Spagat: Gaza-Krieg und die Rolle von AbbasAls Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde erscheint Mahmud Abbas im Sog des Gaza-Krieges derzeit als zentraler Ansprechpartner der internationalen Gemeinschaft. Darauf verweisen Gespräche und Treffen mit Staats- und Regierungschefs etwa aus den USA, der Türkei, der arabischen Welt und Russland. Weiterlesen ⮕

Frauen an der Front: Wie sie Israel verteidigenFrauen spielen in Israels Armee und Verteidigung seit jeher eine unverzichtbare Rolle. Weiterlesen ⮕

Ab 29. 10. arbeiten Frauen in Niederösterreich gratisAm Sonntag ist in NÖ Equal Pay Day. Männer in NÖ haben bereits so viel verdient, wie eine arbeitende Frau erst Ende des Jahres. Weiterlesen ⮕

Am 29. Oktober ist Equal Pay Day in NiederösterreichAb dem 29. Oktober arbeiten Frauen in Niederösterreich rechnerisch gesehen bis zum Jahresende gratis. Denn ein in NÖ lebender Mann hat an diesem Tag, am sogenannten „Equal Pay Day“, bereits so viel verdient, wie eine in NÖ wohnende Frau am Jahresende. Arbeiterkammer NÖ-Präsident Markus Wieser fordert „gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit“. Weiterlesen ⮕

1969–2023: „Friends“-Star Matthew Perry ist totDer US-Schauspieler Matthew Perry ist Medienberichten zufolge im Alter von 54 Jahren gestorben. Perry, der in den 1990er Jahren durch seine Rolle des Chandler Bing in der Kultfernsehserie „Friends“ berühmt wurde, sei leblos im Whirlpool seines Hauses in Los Angeles aufgefunden worden, wie die „Los Angeles Times“ am Samstag berichtete. Weiterlesen ⮕

Die Musikschule Hollabrunn wird um ein „Spiel“ reicherDie Musikschule Hollabrunn bietet ab November ein neues Fach an, nämlich „Darstellendes Spiel“. Als Lehrkraft hat sich Florian Drexler in einem Hearing durchgesetzt. Weiterlesen ⮕