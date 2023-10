Mutterschaft hat bei Gender Pay Gap untergeordnete Rolle

Bei kinderlosen Frauen und Müttern ist die Lohnlücke im Vergleich zu Vätern fast ident. Am Equal Pay Day, dem 31. Oktober, haben Männer in Österreich bereits so viel verdient wie Frauen im ganzen Jahr.

Mutterschaft spielt beim Gender Pay Gap anders als oft angenommen nur eine untergeordnete Rolle. Bei kinderlosen Frauen und Müttern ist die Lohnlücke im Vergleich zu Vätern fast ident, rechnete das gewerkschaftsnahe Momentum Institut anlässlich des Equal Pay Days, der am Dienstag, den 31. Oktober, stattfindet. Mit diesem Datum haben Männer in Österreich bereits so viel verdient wie Frauen erst zu Jahresende.

Frauen mit und ohne Kind erhalten demnach in etwa gleich viel weniger Gehalt als Väter. Männer ohne Kind mit Matura bekommen beispielsweise 98 Prozent des Bruttostundenlohns von Vätern mit Matura, kinderlose Frauen mit gleichem Abschluss 88 Prozent, Mütter 84 Prozent. Auch bei Männern spielt die Vaterschaft beim Gehalt fast keine Rolle. Nur Männer mit Hochschulabschluss spüren die Vaterschaftsprämien, in der Literatur „Fatherhood Premium“ genannt. headtopics.com

Weiters tragen auch klassische Geschlechterrollen zur Lohnlücke bei, wird unbezahlte Sorgearbeit doch vor allem von Frauen erledigt. Auch kinderlose Frauen würden von Arbeitgebenden als potenzielle Mütter gesehen und deshalb diskriminiert.

Mutterschaft spielt untergeordnete RolleMutterschaft spielt beim Gender Pay Gap anders als oft angenommen nur eine untergeordnete Rolle. Bei kinderlosen Frauen und Müttern ist die Lohnlücke im Vergleich zu Vätern fast ident, rechnete das gewerkschaftsnahe Momentum Institut anlässlich des Equal Pay Days, der am Dienstag, den 31. Oktober, stattfindet. Weiterlesen ⮕

ÖSV-Frauen bei Shiffrin-Jagd in Nebenrollen erwartetMikaela Shiffrin ist beim Auftakt-Riesentorlauf in Sölden die große Gejagte, Österreichs Ski-Frauen starten die Saison 2023/24 erneut mit verhaltenen Erwartungen. Weiterlesen ⮕

Gewalt gegen Frauen: Landesrätinnen fördern Information und AustauschUm sicherzustellen, dass in den Bereichen häusliche Gewalt und Kinderschutz keine Informationen verloren gehen, tauschen sich Vertreterinnen und Vertreter von verantwortlichen Organisationen regelmäßig aus. So auch beim „Runden Tisch Gegen Gewalt an Frauen“, initiiert von Niederösterreichs Landesrätinnen. Weiterlesen ⮕

Sie (31) will junge Frauen zu 'Rich Bitch Omas' machenStephanie Köllinger hat es sich zum Ziel gemacht, möglichst viele Frauen zu motivieren, sich aktiv um ihre Altersvorsorge und Finanzen zu kümmern. Weiterlesen ⮕

Frauen an der Front: Wie sie Israel verteidigenFrauen spielen in Israels Armee und Verteidigung seit jeher eine unverzichtbare Rolle. Weiterlesen ⮕

Schweizerin holt Sölden RTL vor BrignoneLara Gut-Behrami hat den Frauen-Riesentorlauf zum Start des alpinen Ski-Weltcups in Sölden gewonnen. Weiterlesen ⮕