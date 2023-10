Muttereralmbahn steht still: Gäste wurden mit Autos ins Tal gebracht

Die Muttereralmbahn musste am Sonntagnachmittag den Betrieb aufgrund des starken Windes einstellen.

Ihr Gerät scheint nicht mit dem Internet verbunden zu sein. Bitte überprüfen Sie Ihre Internetverbindung und versuchen Sie dann erneut, die Seite zu laden.

Muttereralmbahn steht still: Gäste werden mit Autos ins Tal gebrachtDer Betrieb der Muttereralmbahn wird für heute aufgrund des starken Windes eingestellt. Weiterlesen ⮕

Muttereralmbahn steht still: Alle Gäste wurden mit Autos ins Tal gebrachtDer Betrieb der Muttereralmbahn wird für heute aufgrund des starken Windes eingestellt. Weiterlesen ⮕

350 Gäste beim „Erfolgsfest“ mit Saisonabschluss-HeurigenTraditioneller Abschluss im Unterwasserreich diesmal mit besonderem Anlass zum Feiern. Weiterlesen ⮕

„Klangwelt Berge“ lockte Gäste in die PielachtalhalleHeinz Zak zeigte seine beeindruckenden Fotografien in der Kirchberghalle. Weiterlesen ⮕

Heidi Klum über Halloween-Kostüm 2023: 'Es wird gigantisch'Wie immer werden viele Promi-Gäste zu Klums Halloween-Event in New York erwartet. Weiterlesen ⮕

Alko-Lenker (37) steigt in Audi, rammt mehrere AutosAm späten Freitag nahmen Anrainer der Wattgasse im 16. Bezirk einen lauten Knall wahr. Ein Alko-Lenker richtete im Grätzl ziemlich viel Schaden an. Weiterlesen ⮕