Muttereralmbahn steht still: Gäste werden mit Autos ins Tal gebracht

Wie eine Sprecherin des Unternehmens am Sonntagnachmittag gegenüber derbestätigte, könne die Sicherheit für den Seilbahnbetrieb nicht mehr gewährleistet werden."Alle Gäste werden, sofern sie das wollen, mit Autos ins Tal gebracht", hieß es.

Wie viele Gäste betroffen sind, konnte die Sprecherin in einer ersten Auskunft nicht sagen. Schätzungen gingen von etwa 150 Personen aus. Viele hätten sich zu Fuß an den Abstieg gemacht. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort.Die Zeitung jederzeit digital abrufen, bereits ab 23 Uhr des Vortags.

350 Gäste beim „Erfolgsfest“ mit Saisonabschluss-HeurigenTraditioneller Abschluss im Unterwasserreich diesmal mit besonderem Anlass zum Feiern. Weiterlesen ⮕

Heidi Klum über Halloween-Kostüm 2023: 'Es wird gigantisch'Wie immer werden viele Promi-Gäste zu Klums Halloween-Event in New York erwartet. Weiterlesen ⮕

Autos ignorieren Fahrradstraße:Poller in Marburger Straße müssen schon zum sechsten Mal repariert werdenImmer wieder beschädigen Autos die Poller in der Marburger Straße, weil sie noch schnell drüberfahren und die Fahrradstraße ignorieren wollen. Weiterlesen ⮕

Alko-Lenker (37) steigt in Audi, rammt mehrere AutosAm späten Freitag nahmen Anrainer der Wattgasse im 16. Bezirk einen lauten Knall wahr. Ein Alko-Lenker richtete im Grätzl ziemlich viel Schaden an. Weiterlesen ⮕

Zeitreise zur Hochkultur des AustropopDer Sänger und Schauspieler Oliver Roitinger führt die Gäste am Samstag, 18. November, zurück in die 70er und 80er Jahre, die Hochkultur des Austropop. Weiterlesen ⮕

Retz gewinnt gegen Langenrohr mit 2:1Retz gewinnt das Spiel gegen Langenrohr mit 2:1, obwohl die Gäste besser waren und gute Möglichkeiten hatten. Weiterlesen ⮕