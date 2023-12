Mutter, was sagst du zu Kickl? – Naja …

Es ist schon traurig. Weil ich mich gestern über eine Inhaltsverdrehung meines Kommentars ärgern musste, belästige ich mein Publikum mit Politzeug, statt sie mit Schmankerln vom Umgang mit Muttern zu unterhalten. Wir hatten vor, das beliebte Silvesterstück „Dinner for one“ mit verteilten Rollen auf Englisch zu lesen, was Mutter gewiss mit eingestreuten ad-hoc-Pointen aufgepeppt hätte.

Aber Raimund Löw lehnte ab, das im Falter-Radio zu bringen (habe ich erfunden, er würde so etwas sofort senden, aber selbst ich besitze noch gewisse intakte Restmechanismen von Selbstkontrolle). Mutters Schlagfertigkeit ist nicht von schlechten Eltern, würde ich sagen, wäre sie nicht meine Mutter.MUTTER: Warum ist sie schmutzig?MUTTER: Was machst du da?MUTTER: Ah, im Internet verlierst du das Gedächtnis. Da musst du dann tippen.Im Alter verliert der Mensch alle Sinne. Außer dem Eigensinn. Hat schon der Vetter Franz gesag





falter_at » / 🏆 10. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Zuschriften zu Kickl, Krieg, Benhabib, EnergiewendeSeuchenkolumne. Nachrichten aus der vervirten Welt 1161

Herkunft: falter_at - 🏆 10. / 61 Weiterlesen »

Erster Prozess:Obdachlosenmörder wegen Attacke gegen seine Mutter vor GerichtDer 17-Jährige gestand am Montag einen Doppelmord. Am Mittwoch musste er sich aber vor dem Gericht verantworten, weil er seiner Mutter unter anderem mehrere Rippen gebrochen hatte.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »

Tragisches Unglück in Untersiebenbrunn: Feuerwehrfrau und Mutter verstorbenEin furchtbares Drama erschüttert zu Weihnachten 2023 Untersiebenbrunn. Am 24. Dezember 2023 verstarb bei einem tragischen Unglück eine Kameradin der Wehr, eine Feuerwehrfrau und Mutter. Ihre 15-jährige Tochter, die selbst als Einsatzkraft der Feuerwehr bei diesem Einsatz anderen zu Hilfe eilen wollte, steht nun alleine da. Die Feuerwehr Untersiebenbrunn richtet sich nun per 25. Dezember 2023 mit der Bitte um Unterstützung an die Öffentlichkeit.

Herkunft: FireWorldAT - 🏆 17. / 51 Weiterlesen »

Gift-Krimi! 'Eislady' instruiert aus Häfen Tochter (11)Eine Mutter (31) soll einen millionenschweren Bauern blind gemacht und ihm dann einen Mordversuch angehängt haben. In der Haft schrieb sie dem Kind.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Pensionierungswelle: Der Hausarzt, der nicht zusperren kannIm Burgenland ist jeder vierte Allgemeinmediziner älter als 60 Jahre alt. Weil sich kein Nachfolger finden lässt, ordiniert Rainer Oblak in Pinkafeld auch noch im Alter von 67 Jahren.

Herkunft: WienerZeitung - 🏆 19. / 51 Weiterlesen »

Ein seltenes Bild der SchuldenbremseDie globale Perspektive ist in der Tat hart genug, the return of Ubu Roi ins Weiße Haus steht bevor, seine Freunde in aller Welt schwimmen fettaugengleich, aber weniger appetitlich (als die Fettaugen) nach oben. Wir sind auch dabei, denn Kickl ist Putin-Versteher, also Trump-Haberer.

Herkunft: falter_at - 🏆 10. / 61 Weiterlesen »