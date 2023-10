Mutmaßliche Hamas-Terrorzentren: Evakuierung der Krankenhäuser „unmöglich“

Israels Aufforderung, den Norden des Gazastreifens - und auch das größte Krankenhaus in Gaza-Stadt - zu räumen, verhallt angesichts der humanitären Krise. UNO-Organisationen sagen, dass eine Evakuierung aus den großen Krankenhäusern unmöglich sei. Auch Unverletzte suchen dort Schutz.

Es sind dringliche Appelle, die aus Israel in Richtung Zivilbevölkerung in Gaza-Stadt und Umgebung zu hören sind. Ein Sprecher des israelischen Militärs sagte, der vor längerer Zeit ergangene Aufruf an die Palästinenser, den Norden des Gazastreifens und Gaza-Stadt Richtung Süden zu verlassen, sei nun „dringend“. „Wir betonen heute, dass dies ein dringender Aufruf ist“, sagte Sprecher Daniel Hagari bei einem im Fernsehen übertragenen Besprechung am Sonntag.

Viele Menschen im Norden – nicht nur Patienten – könnten „nicht umziehen, weil sie physisch nicht über die Transportmittel und die Mittel verfügen“. Die Menschen seien „sehr hungrig, sehr durstig und sehr verängstigt“, viele ernähren sich von Brotstücken und „wenn wir können, besorgen wir ihnen Konserven“.nutze das Shifa-Krankenhaus als Kommando- und Kontrollzentrum. headtopics.com

Das Militär veröffentlichte eine Animation zu den angeblichen Hamas-Zentralen, die auch der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu etwa via X teilte. (APA/Ag./Red.)

