Mutige Passanten vereiteln Flucht eines Ladendiebs

Als ein Ladendetektiv den jungen Mann zur Rede stellte, stieß dieser den Detektiv weg und versuchte zu flüchten. Doch die Flucht wurde durch das beherzte Eingreifen von drei Passanten und einem Sicherheitsmitarbeiter vereitelt. Passant gebissen Trotz der Gegenwehr des 22-Jährigen, der sich mit Kopf- und Fußstößen zur Wehr setzte, konnten die anwesenden Personen ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Dabei wurde einer der Passanten von dem Flüchtenden in den Oberarm gebissen und leicht verletzt. Nach der Festnahme durch eine Polizeistreife wurde der junge Mann zur weiteren Befragung auf die Polizeidienststelle gebracht. Im Vernehmungsraum zeigte er weiterhin aggressives Verhalten und schlug mit der Hand gegen den Computerbildschirm, wobei jedoch kein Schaden entstand. Der couragierte Einsatz der Passanten und des Sicherheitspersonals verhinderte die Flucht des Diebes und trug zur Klärung des Sachverhaltes bei. Der 22-jährige Ladendieb wird sich nun wegen Diebstahls und Körperverletzung verantworten müssen

:

