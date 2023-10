Mustangs beenden ihre Niederlagenserie gegen Güssing

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:ehn Spiele in Folge hatten die Mustangs gegen Güssing verloren, das bittere, vorjährige Finale inklusive. Exakt vier Jahre nach dem letzten Sieg durfte am Nationalfeiertag endlich wieder gejubelt werden.

„Unglaublich. Die Serie ist gebrochen. Gott sei Dank.“ Die erste Reaktion von Mistelbach-Trainer Martin Weissenböck zeigte schon, dass es sich beim 60:59 vom Donnerstag um keinen gewöhnlichen Sieg handelte. Es war der erste gegen Güssing seit exakt vier Jahren, denn der letzte Erfolg datierte vom 26. Oktober 2019. Die weiteren zehn Spiele der beiden Teams hatten allesamt die Burgenländer gewonnen, darunter auch die beiden Duelle in der Finalserie im April.

Nun klappte es aber wieder für Mistelbach, und das wieder an einem 26. Oktober. „Dann sollten wir immer am Nationalfeiertag gegen Güssing spielen“, schob Weissenböck noch eine Wuchtel hinterher. Die Erleichterung war spürbar.Vor dem Erfolg stand aber wie gewohnt eine intensive Vorbereitung mit Videostudium. Und eine unkonventionelle Entscheidung, was die Defensive betrifft. headtopics.com

Mistelbach führte die längste Zeit und auch zum Ende hin, und doch gipfelte das Spiel im fast schon gewohnten Krimi. Neun Sekunden vor Schluss stand es 59:59. Weissenböck nahm ein Timeout, zeichnete auch hier ein Play auf, das Mistelbach eher selten spielt: „Weil es manchmal so ist, dass du Sachen hast, die der Gegner schon kennt.

Von dort setzte der Mistelbacher Legionär den ersten Versuch in den Korb und den zweiten absichtlich daneben, um dem Gegner kein Timeout zu ermöglichen. Der Plan ging auf, Güssing schaffte keinen Gegenstoß mehr, die vier Jahre anhaltende Albtraumserie war beendet.Für Weissenböck war der Sieg verdient, in einer hitzigen Partie, „die schon Finalcharakter hatte“. headtopics.com

