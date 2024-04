Musiklehrermangel an Wiener Schulen

Die Hälfte der Musikstunden an den Schulen wird in Wien nicht mehr von voll ausgebildeten Musiklehrern unterrichtet. Es fehlen Ausbildungsplätze. Seit Jahrzehnten gebe es zu wenige Musiklehrerinnen und -lehrer, zuletzt hat sich die Lage aber zugespitzt, warnt Ferdinand Breitschopf, Fachinspektor für Musik in Wien und ÖMR-Vorstandsmitglied. Besonders prekär sei die Situation anDer Mangel habe sich seit zehn, 15 Jahren angekündigt.

In Wien und Niederösterreich sei stets ein Viertel der Musikstunden von Lehrern unterrichtet worden, die nicht das Lehramtsstudium, sondern berufsnahe Studien wie Instrumentalmusik, Musikwissenschaft oder Konzertfach abgeschlossen hatten."Aber jetzt marschieren wir von den Leuten, die heuer anfangen, in Richtung 50 Prozent oder mehr", so Breitschopf."Dieses Problem ist in den letzten drei Jahren wirklich eskaliert." Engpässe gibt es auch in den anderen Bundesländer

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



KURIERat / 🏆 4. in AT

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Wiener Geschichte: Die kleinen Häusln, die nicht wurscht sindOb Würstelstand, Trafik, öffentliche Toilette oder Wartehalle: Die Kleinbauten um uns herum werden oft nicht beachtet, erzählen aber viel über die Entwicklung des Lebens in der Großstadt.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Ketamin: Die Partydroge, die in der Wiener Clubszene boomtIn der Wiener Club- und Partyszene boomt die Partydroge Ketamin. Das bestätigt auch die Polizei. Doch was macht das ursprüngliche Medikament so beliebt – und wie gefährlich ist es? profil sprach mit Konsument:innen.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Die Wiener SPÖ forciert die IntegrationWiens Bürgermeister Michael Ludwig setzt auf „fordern und fördern“. Asylberechtigte müssen nun ein verpflichtendes Integrations-College besuchen. Wer das ignoriert, dem drohen Konsequenzen.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Doris Bures führt die Wiener SPÖ in die NationalratswahlGewerkschafterin Teiber und Bildungsdirektor Himmer werden als Neueinsteiger auf Platz zwei und drei kandidieren.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Amoklauf-Drohungen an zwei Wiener SchulenBetroffen sind eine Schule in der Leopoldstadt sowie eine in Rudolfsheim-Fünfhaus. Die Polizei konnte bereits Entwarnung geben.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

'Wie am Basar': Wiener Schulen vor Wahl aufgeteiltManipulierte Bewerbungsverfahren, Auswahl von Schuldirektoren nach Parteibuch: Lehrerinnen bringen schwere Vorwürfe bei der Personalauswahl vor.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »