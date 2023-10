Musiker Nathan Trent begeisterte mit Konzert in Wiener Neustadt

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

athan Trents einziges Konzert des Jahres fand am Samstag im MÄX statt. Vorband war die Wiener Neustädter Band „RAY.S“. Mit dem Song „Running On Air“ vertrat der Innsbrucker Nathan Trent im Jahr 2017 Österreich beim Eurovison Song Contest in Kiew. Nun war er in der Jugendlocation MÄX zu Gast. Zu Beginn sorgte die Wiener Neustädter Band „RAY.S“ für gute Stimmung und rockte die Bühne. Auch der ehemalige Song Contest Teilnehmer enttäuschte seine Fans nicht und bot eine beeindruckende Show: Im Gepäck waren Hits wie „Legacy“, „Liar“ und Song Contest Hit.

