Musikalisches Duo aus Untersiebenbrunn steht im großen Finale

Christine und Michaela Brezovsky (Duo „Erdrauch“) aus Untersiebenbrunn treten am 7. November bei der Finalshow von „Mein Lied für … eine lebenswerte Zukunft“ vor dem ORF-Landesstudio auf. hristine und Michaela Brezovsky aus Untersiebenbrunn wollen mit „Anders“ Liedermacher-Wettbewerb gewinnen.

25 Acts haben sich im Seminar- und Ausbildungszentrum Atzenbrugg den kundigen Ohren der Jury des Wettbewerbes der Kultur.Region.Niederösterreich „Mein Lied für … eine lebenswerte Zukunft“ gestellt. Sie waren im Vorfeld von einer kompetenten und hochkarätig besetzten Jury aus über 100 Einreichungen ausgesucht worden. headtopics.com

Besonders beeindruckend war nicht nur die Qualität der einzelnen Beiträge, sondern insgesamt auch die große musikalische und künstlerische Bandbreite: Von sehr ruhigen und persönlichen Songs über die eigene lebenswerte Zukunft bis hin zu kritischen Songs über die Zukunft aller, von der Ballade bis zum Rock, vom klassischen Liedermacher-Vortrag bis hin zum Rap in Ski-Anzügen spannte sich genretechnisch und performancemäßig ein großer Bogen.

Von den 25 Acts, die in Atzenbrugg ihr Bestes gaben, blieben 13 über: Lisi Dorn, das Duo „Erdrauch“, Leona Fichtinger, Meister Grössing, das Duo „Karonie“, Kathi Kindler, Christian Lugmayr, Marty Pi, Rosie & Stoffi, Mario und Julia Schenkermayr, der Schickimicki-Club, Dani Eibensteiner und Andy Schörg sowie Tante Hedwig. Diese13 halten Einzug ins große Finale, das am 7. November in St. Pölten vor dem ORF-Landesstudio stattfinden wird. headtopics.com

