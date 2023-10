Multimediaschau über Ägypten in Scheibbs

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

eter Löwenstein präsentierte im Rahmen der Gesunden Gemeinde Scheibbs eine Multimediaschau über „Ägypten“ im kultur.portal. In der Bilderschau zeigte Löwenstein die Hauptstadt Kairo, die Muhammed Ali Moschee, das Nationalmuseum, 4.700 Jahre alte Pyramiden von Gizeh und die berühmte Sphinx. Nicht fehlen durfte eine Schifffahrt auf dem Nil mit einer interessanten Vogelwelt und verschiedenen Tempeln. Das Highlight dieser Schau war „Das Tal der Könige“ mit vielen Gräbern von Pharaonen und das wohl berühmteste Grab von Tutanchamun.

Nächste Veranstaltung im Rahmen der Gesunden Gemeinde Scheibbs ist am Mittwoch, 15. November, ein Vortrag von Armin Schaller mit dem Titel „Der Mutmacher, ich bin dann einmal glücklich“ im Festsaal des Rathauses. Der diplomierte Mentaltrainer erkrankte am Höhepunkt seiner Karriere als Fußball Bundesliga Manager an einem Burnout und an der Schilddrüse. Er hat 40 Kilogramm zu sowie wieder abgenommen und wieder zurück zu physischer und psychischer Gesundheit gefunden. headtopics.com

