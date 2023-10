Motorradfahrer ohne Helm stirbt bei Unfall mit Auto

Kurz vor 17 Uhr fuhr ein 37-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz mit seinem Motorrad auf der B69 aus Richtung Mureck kommend in Richtung Straß. Aus der entgegenkommenden Richtung lenkte ein 66-jähriger Südoststeirer seinen Pkw. Im Ortsgebiet von Lichendorf stürzte, den Angaben des Autofahrers zufolge, der Motorradfahrer, schleuderte auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen das Auto. Der Motorradfahrer trug weder Helm noch sonstige Schutzkleidung.

Hier können Sie sich für Ihr Kleine Zeitung-Benutzerkonto anmelden oder neu registrieren.Wir verwenden für die Benutzerverwaltung Services unseres Dienstleisters Piano Software Inc. („Piano“). Dabei kommen Technologien wie Cookies zum Einsatz, die für die Einrichtung, Nutzung und Verwaltung Ihres Benutzerkontos unbedingt notwendig sind.

Weiterlesen:

kleinezeitung »

Autofahrer ignoriert Verkehrsregeln und verursacht Unfall mit MotorradfahrerEin Autofahrer hat am Donnerstagmittag mehrere Verkehrsregeln missachtet und einen Unfall mit einem Motorradfahrer verursacht. Der Motorradlenker konnte nicht mehr ausweichen und wurde in den Straßengraben geschleudert. Weiterlesen ⮕

Auto gegen Verkehrsleiteinrichtungen: Unfall auf Pyhrnautobahn bei Spital am Pyhrn endet glimpflichSPITAL AM PYHRN. Glimpflich endete am Vormittag des Nationalfeiertages ein Verkehrsunfall auf der A9 Pyhrnautobahn bei Spital am Pyhrn (Bezirk Kirchdorf an der Krems). Der Lenker wurde leicht verletzt. Weiterlesen ⮕

Zwei Raser verursachten Unfall und filmten das Drama auch nochIn Oberösterreich war die Landesstraße im Bezirk Wels/Land für längere Zeit gesperrt. Weiterlesen ⮕

Suche nach Ursache für Frachter-Unfall auf der NordseeNach der vergeblichen Suche nach Schiffbrüchigen infolge der Frachter-Kollision auf der Nordsee rücken nun die Ermittlungen zur Unfallursache in den Fokus. Sowohl die deutsche Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung (BSU) in Hamburg als auch die Staatsanwaltschaft Hamburg nahmen Untersuchungen auf. Weiterlesen ⮕

Tödlicher Unfall: Buslenker bei Reparaturarbeiten in Haag am Hausruck unter Linienbus erdrücktHAAG AM HAUSRUCK. Tödlich endete am Nachmittag des Nationalfeiertages in Haag am Hausruck (Bezirk Grieskirchen) für einen Buslenker der Versuch, selbst eine Reparatur an einem defekten Linienbus zu unternehmen. Weiterlesen ⮕

VW-Käfer bei Unfall auf Welser Autobahn in Wels-Neustadt in Böschung gelandetWELS. Die Autobahnauffahrt Wels-Nord auf die A25 Welser Autobahn war Donnerstagnachmittag für etwa eine Stunde gesperrt, nachdem ein VW-Käfer einen 'Feiertagsausflug' in die Böschung unternommen hat. Weiterlesen ⮕