Mosaikbild für „Langenzersdorfer helfen Langenzersdorfern“

osef Zinsberger widmete den Reinerlös dem Wohltätigkeitsverein, der heuer sein 20-jähriges Jubiläum feierte. Dem Langenzersdorfer Künstler Josef Zinsberger ist es stets ein Bedürfnis mit seiner Kunst auch anderen Menschen zu helfen. Jedes Jahr veranstaltet er im Rahmen der Tage der offenen Ateliers eine Malaktion, deren Erlös er einem guten Zweck zukommen lässt. Dieses Jahr widmete er die Benefizaktion dem Verein „Langenzersdorfer helfen Langenzersdorfern“, der heuer sein 20-jähriges Jubiläum feiert.

Zinsberger stellte zu diesem Zweck Malutensilien und Keilrahmen zur Verfügung, die um 15 bzw. 30 Euro erworben werden konnten und vor Ort oder zu Hause bemalt wurden. Die Bilder werden schließlich Ende Oktober zu einem Bildmosaik zusammengesetzt und gemeinsam mit den gesammelten Spenden an den Verein Anfang November übergeben. headtopics.com

