Morgenverkehr: U4 mit Verzögerungen

Die neue Woche startet für Öffi-Pendler mit Wartezeiten: Wer in der Früh auf die U-Bahnlinie U4 angewiesen ist, muss sich auf Verzögerungen einstellen. in Fahrtrichtung Hütteldorf an der Weiterfahrt gehindert. Die Störung dauert voraussichtlich bis 07:20 Uhr. bis inklusive 5. November nicht zwischen Karlsplatz und Schwedenplatz. Ersatzweise kann man die Linien U1, U3 und 2 nutzen.

nur zwischen Dornbach und Hietzing U. Ersatzweise benützen Sie bitte die Linien U4, 60,54A und 54B. Die Störung dauert bis 02.11. Betriebsschluss.bis inklusive 2.11. eingestellt. Weichen Sie auf die Linie 37 und zwischen Grinzing und Nußdorfer Straße auf den Ersatzbus 38E oder weiträumig auf die Linien U2, U4, U6, S45 und 38A aus.nur zwischen Hütteldorf, Bujattigasse und Urban-Loritz-Platz. Weichen Sie auf die Linien U3 und 48A aus.

Israel hat laut Iran rote Linie überschritten - Netanjahu schwört auf „langen und schwierigen Krieg“ einDer iranische Präsident wirft Israel vor, mit den Angriffen auf Gaza „rote Linien“ überschritten, die „alle zum Handeln zwingen könnten“. Premier Netanjahu hat am Samstagabend die „zweite Phase“... Weiterlesen ⮕

Mann sticht auf offener Straße mit Messer auf Ex-Freundin einDie 39-Jährige erlitt mehrere Schnitt- und Stichwunden im Rücken und an der Schulter. Eine Passantin hatte die Polizei verständigt, erst dann ließ der Tatverdächtige von der Frau ab und flüchtete. Weiterlesen ⮕

Schmackhafte Kürbisschlangen durch KlosterneuburgTierisch gut - diese Kürbisse warten noch auf dem Feld auf ihre Bestimmung. Weiterlesen ⮕

Uhren wurden um eine Stunde zurückgestellt: Was wurde aus der Abschaffung?In der Nacht auf Sonntag wurden die Zeiger in Europa um 3 Uhr auf 2 Uhr und somit auf Normalzeit zurückgedreht. Das Ende der Zeitumstellung - vom EU-Parlament bereits abgesegnet - lässt weiter auf... Weiterlesen ⮕

