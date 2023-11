Mordalarm in Itter: Eltern fanden Leichnam von 36-jährigem Mann

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.Itter – Dienstagabends gegen 18.30 Uhr wurde in einer Wohnung in Itter die Leiche eines 36-jährigen Mannes gefunden. Der Leichnam wies deutliche Spuren einer Gewalteinwirkung am Hals auf, berichtet die Polizei. Man geht von einem Gewaltverbrechen aus.

Laut Landeskriminalamt waren es die Eltern des 36-Jährigen, die ihren Sohn tot in der Wohnküche aufgefunden haben. Das Landeskriminalamt ermittelt, Tatortarbeiten und Spurenauswertungen sind laut Polizei derzeit im Gange. Noch heute soll eine Obduktion stattfinden. Mit einem vorläufigen Ergebnis ist dann vermutlich am späten Nachmittag zu rechnen, sagt Gert Hofmann, stellvertretender Leiter des LKA. Wie lange der Österreicher schon tot ist, bleibe bis dahin unklar. „Die Leiche lag aber vermutlich schon länger da, als sie aufgefunden wurde“, erklärt Hofmann.

Sollten im Bereich Itter in den vergangenen Tagen ungewöhnliche Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht worden sein, bittet die Polizei, diese umgehend an den Journaldienst des Landeskriminalamtes Tirol unter der Telefonnummer 059133/703333 bzw. an eine örtliche Polizeidienststelle zu melden.

