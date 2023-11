Mord in Friaul: Leichnam der 22-Jährigen weist mehrere Messerstiche auf. Ihr Ex-Freund wurde Sonntagfrüh in Deutschland verhaftet. Sein Auto wurde zuletzt auch in Kärnten und Lienz lokalisiert. Die Leiche der vermissten Ingenieurstudentin (22) aus Vigonovo bei Venedig wurde in einer Schlucht zwischen dem Berggebiet des Barcis-Sees und Piancavallo in der friaulischen Provinz Pordenone entdeckt.

Ermittler vermuten, dass die Leiche der Studentin am Straßenrand abgelegt und dann etwa 50 Meter tief in eine Schlucht hinuntergestoßen wurde. Die Frau sei mit mehreren Messerstichen am Hals getötet worden. Die Leiche wies außerdem zahlreiche Abwehrverletzungen an Händen und Armen auf. Ob die Frau bereits tot war, als sie in die Schlucht gestürzt wurde, konnte noch nicht festgestellt werden. Die Leiche war von der Straße aus nicht zu sehen, da sie von einem großen Felsbrocken verdeckt war. Nach der Bergung der Leiche liefen die Ermittlungen auf der Suche nach dem Ex-Freund der Toten auf Hochtouren





