Mopedfahrer unter Drogeneinfluss gestoppt

Eine Streife führte am Montag in Mauthausen (Bez. Perg) Verkehrskontrollen durch. Gegen 13 Uhr hielten die Beamten einen Mopedfahrer an. Als sie ihn unter die Lupe nahmen verhielt er sich nicht kooperativ und außerdem arrogant. Die Polizisten testeten ihn daraufhin auf Alkohol – mit negativem Ergebnis. Da er aber eindeutige Symptome einer Beeinträchtigung durch Suchtgift aufwies, machten sie auch noch einen Drogen-Schnelltest. Der verlief positiv.

Dem Teenager wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Jetzt hagelt es eine Anzeige.Alarm vor Kurzem auf der Autobahn: Ein hochbetagter Geisterfahrer war unterwegs. Über seine Rechtfertigung konnten die PolizistenAls ihn eine Streife schnappte, erklärte der 80-Jährige lapidar, dass ja nichts passiert sei. Die Beamten nahmen ihm den Führerschein ab und untersagten die Weiterfahrt

