In der Champions League am Mittwoch stand Sandro Tonali noch bei der 0:1-Niederlage für seinen Verein Newcastle gegen den BVB am Platz. Jetzt sperrte ihn der italienische Fußballverband FIGC für zehn Monate. Der 23-Jährige ist einer der Kicker, die im Wettskandal rund um den Fußball im Italen ganz oben auf der Liste stehen.

Neben 16 Vorträgen zum Thema Spielsucht muss der Nationalspieler eine sechsmonatige Therapie gegen Spielsucht machen. Das kündigte Verbandschef Gabriele Gravina an. Bei Nichterfüllung der Forderungen droht dem Mittelfeldmotor des Premier-League-Klubs eine Sperre von drei Jahren. Tonali hat zuvor zugegeben unter Spielsucht zu leiden. Er soll auf Spiele seines Ex-Klubs AC Milan gewettet haben.Allen voran: David Alba ist ein Fixstarter in der Champions League.

Neben Tonali ist auch ein Profi des italienischen Top-Vereins Juventus in den Wettskandal verwickelt. Nicolo Fagioli wurde in der vergangenen Woche zu einer achtmonatigen Sperre verdonnert.Cristiano Ronaldo bekommt mit einem Jahresgehalt von 260 Millionen US-Dollar fast doppelt soviel wie Langzeitrivale Lionel Messi. 200 Millionen verdient der Portugiese bei Al-Nassr. 60 Millionen kommen durch Werbeeinnahmen in die Taschen des 38-Jährigen. headtopics.com

