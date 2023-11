Monsieur Égalité: Ein Treffen mit Starökonom Thomas Piketty

Wer den Stargast finden will, muss den Ficusbäumen folgen. Die Universität Wien hat für diesen Tag extra vier davon angemietet: in unscheinbaren Übertöpfen und mit beeindruckenden Kronen. Der Grund für den Pflanzenschmuck heißt Thomas Piketty, Franzose. 52 Jahre alt. Wirtschaftswissenschaftler.

Der Wiener Oskar-Morgenstern-Platz am vergangenen Mittwoch. An diesem Tag ehrt die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Piketty. Auch dafür, dass „seine Arbeit unser Verständnis über wirtschaftliche Zusammenhänge verändert hat“, wie es in der Laudatio heißt.

Piketty also. Kaum ein Artikel kommt ohne das Attribut „Rockstar der Ökonomie“ aus. Vielleicht besteht eine bedeutende Errungenschaft Pikettys darin: in seiner Breitenwirksamkeit. Er hat aus den zahlen- und theorielastigen Wirtschaftswissenschaften eine Disziplin gemacht, die in Vivisektion gesellschaftliche Probleme angeht. headtopics.com

