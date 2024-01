Monika Ballwein: Die Musik hat mich gefunden

Monika Ballwein ist als Sängerin sowie aus diversen TV-Shows bekannt. Wie sie zur Musik kam, wer ihre musikalischen Vorbilder waren und warum Castingshows besser sind, als ihr Ruf, erzählt Sie im Interview.





noen_online » / 🏆 15. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die EU und die Auflösung der NationalstaatenDer Autor und Essayist Robert Menasse hält die Auflösung der Nationalstaaten für unausweichlich und die EU für ein avantgardistisches Projekt, dem leider nur eine Katastrophe weiterhelfen kann.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

ÖVP-Mediensprecher Kurt Egger über die ORF-Gebühr und die Zukunft des QualitätsjournalismusIm NÖN-Gespräch erklärt ÖVP-Mediensprecher Kurt Egger, warum die Einführung der ORF-Gebühr notwendig war und wie die Regierung ihren Beitrag zur Medienvielfalt leisten will. Außerdem spricht er über die erfolgreiche Zukunft des Qualitätsjournalismus.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Niederösterreich: Vorbereitungen für Gemeinderatswahlen 2025 laufen bereitsWer in den Rathäusern und Amtsstuben - wie hier in Gänserndorf - künftig das Sagen haben soll, entscheiden die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher 2025.n allen Orten - außer den drei Statutarstädten St. Pölten, Krems und Waidhofen/Ybbs - werden in rund einem Jahr neue Gemeinderäte gewählt. Als wahrscheinlich gilt ein Termin Ende Jänner 2025. Die Weichen werden dafür schon jetzt gestellt. Die nächsten Monate werden zum Dauer-Wahlkampf. Während zurzeit alle Augen auf die heuer anstehende EU-Wahl sowie die Nationalratswahl gerichtet sind, laufen im Hintergrund in den Gemeinden bereits die Vorbereitungen für 2025. Dann entscheiden die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher nämlich wieder, wer die Zukunft ihres Heimatorts gestalten soll

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Christian Ressler beendet seine KarriereChristian Ressler (32) über seine Karriere, die ihn von Scheiblingkirchen in die Bundesliga und zurück führte.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Nina Tomaselli im Chat: Das Pilnacek-Tonband und der U-AusschussDie grüne Fraktionsführerin in den letzten U-Ausschüssen, Nina Tomaselli, chattet über die Causa Pilnacek.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Männerdomäne Feuerwehr: Wie der Frauenanteil langsam steigtDie Freiwillige Feuerwehr verzeichnet mehr weibliche als männliche Neuzugänge, doch die Berufsfeuerwehr bleibt eine Männerbastion.

Herkunft: WienerZeitung - 🏆 19. / 51 Weiterlesen »