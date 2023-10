Mob in russischer Republik Dagestan stürmt auf Suche nach Juden Flughafen – Putin kündigt Stellungnahme an

Machatschkala – Auf der Suche nach Israelis, Jüdinnen und Juden haben am Sonntag in Russland dutzende Männer in der mehrheitlich muslimischen Republik Dagestan den Hauptstadtflughafen gestürmt. Nach Angaben Moskaus von Montagfrüh sind in der Folge 60 Menschen verhaftet worden. „Mehr als 150 aktive Teilnehmer an den Unruhen wurden identifiziert, 60 von ihnen wurden festgenommen“, erklärte das russische Innenministerium.

Die Angreifer stürmten laut Medienberichten sowohl auf das Rollfeld als auch das Dach des Flughafens von Machatschkala. Im Online-Netzwerk Telegram veröffentlichte Videos zeigten, wie Männer Zäune durchbrachen, Türen im Terminal eintraten und versuchten, Autos beim Verlassen des Flughafens zu kontrollieren. Bei dem Sturm habe es „Verletzte gegeben, die medizinische Hilfe bekommen“, erklärte am Abend das Gesundheitsministerium ohne weitere Details.

Nach Angaben der russischen Luftfahrtbehörde wurde der Flughafen von Machatschkala vorläufig geschlossen und Sicherheitskräfte vor Ort entsandt. Die Lage sei wieder unter Kontrolle, berichtete die Regierung der Kaukasusrepublik auf Telegram. Sie rief den Mob auf, alle"illegalen Akte" einzustellen. headtopics.com

Am späten Abend dann erklärte die russische Luftfahrtbehörde, dass der Flughafen „frei von Staatsbürgern ist, die ohne Erlaubnis eingedrungen sind“. Der Airport werde bis zum 6. November geschlossen bleiben.

Dagestans Gouverneur Sergej Melikow kündigte seinerseits an, dass alle Teilnehmer des Sturms auf den Flughafen bestraft werden sollten. „Alle Einwohner Dagestans fühlen mit dem Leid der Opfer des Handelns verwerflicher Menschen und Politiker und beten für Frieden in Palästina“, schrieb er auf Telegram. „Aber was auf unserem Flughafen passiert ist, ist unerhört und muss von den Strafverfolgungsbehörden geahndet werden. headtopics.com

Mob in russischer Republik Dagestan stürmt auf Suche nach Juden FlughafenAuf der Suche nach Israelis, Jüdinnen und Juden haben am Sonntag in Russland dutzende Männer in der mehrheitlich muslimischen Republik Dagestan den dortigen Flughafen gestürmt. Es kam zu dutzenden Verletzten und 60 Festnahmen. Mehrere Staaten – darunter die USA und Österreich – zeigten sich empört. Weiterlesen ⮕

Mob in Dagestan stürmt wegen israelischer Maschine FlughafenAuf der Suche nach Israelis und Juden haben in Russland dutzende Männer in der mehrheitlich muslimischen Republik Dagestan den Hauptstadtflughafen gestürmt. Dabei seien am Sonntag in Machatschkala mehrere Menschen verletzt worden, teilte am Abend das Gesundheitsministerium in Dagestan mit. Weiterlesen ⮕

Dagestan: Antijüdischer Mob stürmte FlughafenWegen des Gaza-Konflikts kommt es in Russlands muslimisch geprägtem Nordkaukasus verstärkt zu antijüdischen Übergriffen – in Dagestan ist es nun zu einer bisher beispiellosen Eskalation gekommen. Weiterlesen ⮕

Gewalttätige antijüdische Proteste in DagestanNach gewaltsamen antijüdischen Protesten mit rund 20 Verletzten am Flughafen spricht der Gouverneur von ausländischen Destabilisierungsversuchen. Der internationale Teil des Flughafens in Machatschkala wird wegen der Zerstörungen vorübergehend stillgelegt. Weiterlesen ⮕

„Feinde schüren Spannungen“: Dagestan gibt Ukraine Schuld an antijüdischem Mob auf FlughafenNach gewaltsamen antijüdischen Protesten mit rund 20 Verletzten spricht der Gouverneur von ausländischen Destabilisierungsversuchen. Der internationale Teil des Flughafens in Machatschkala wird... Weiterlesen ⮕

Aufruhr in Dagestan: Menschenmenge versucht Flugzeug mit Israelis zu stürmenIn einer aufgeheizten Stimmung machen Muslime Jagd auf vermeintliche Juden. Eine Gruppe Menschen versuchte offenbar, israelische Flüchtlinge im Flughafen Machatschkala zu attackieren. Weiterlesen ⮕