Mittlerweile verhaftet:Mann nahm in Postamt in Japan mehrere Geiseln

Der Kidnapper hatte zuvor seit dem frühen Nachmittag mindestens zwei Geiseln in einem Postamt verschanzt. Berichten zufolge handelt es sich um einen etwa 80 Jahre alten Mann.Sein Motiv war zunächst unklar, laut Polizei gibt es aber einen Zusammenhang mit mutmaßlichen Schüssen auf ein nahe gelegenes Krankenhaus, bei denen zwei Menschen verletzt wurden.

Der offenbar mit einer Schusswaffe bewaffnete Mann hatte in dem Postamt in der Stadt Warabi nahe Tokio mehrere Geiseln genommen. Polizisten hielten telefonischen Kontakt zu dem Kidnapper, nach etwa fünf Stunden konnte eine junge Frau das Gebäude verlassen. Etwa acht Stunden nach Beginn der Geiselnahme stürmten laut einem Bericht der Zeitung"Asahi Shimbun" schließlich Polizisten das Postamt, entwaffneten den Kriminellen und nahmen ihn fest.

Laut dem Sender Fuji TV untersucht die Polizei zudem eine mögliche Verbindung zwischen dem Geiselnehmer und einem Feuer in einem Wohngebäude in Toda einige Stunden zuvor., fehlt uns dafür leider Ihre Zustimmung. Das können Sie tun:Ihre derzeitigen Cookie Einstellungen lassen dies nicht zu. headtopics.com

Wir verwenden für die Benutzerverwaltung Services unseres Dienstleisters Piano Software Inc. („Piano“). Dabei kommen Technologien wie Cookies zum Einsatz, die für die Einrichtung, Nutzung und Verwaltung Ihres Benutzerkontos unbedingt notwendig sind. Mit Klick auf „Anmelden“ aktivieren Sie zu diesem Zweck die Verwendung von Piano und werden über Ihren Browser Informationen (darunter auch personenbezogene Daten) verarbeitet.

Mann nahm in Postamt in Japan mehrere GeiselnEin Mann hat in einem Postamt in Japan Geiseln genommen. Der offenbar mit einem Gewehr bewaffnete Täter habe sich mit mehreren Geiseln in dem Gebäude verschanzt, erklärte die Stadtverwaltung von Warabi in der Nähe von Tokio am Dienstag. Zuvor waren bei einer mutmaßlichen Schießerei in einem nahegelegenen Krankenhaus zwei Menschen verletzt worden. Weiterlesen ⮕

Geiselnahme in Japan: Mann hat Personen in Postamt in seiner GewaltZwei Menschen wurden zuvor in nahegelegenem Spital durch Schüsse verletzt. Ob die Ereignisse in einem Zusammenhang stehen ist noch unklar. Weiterlesen ⮕

Mann isst illegalen Snack in SupermarktEin 40-Jähriger hat sich in einem Supermarkt in Wien-Landstraße einen illegalen Snack gegönnt. Er hatte sich Zutritt mittels eines Codes verschafft und einen Alarm ausgelöst. Der Verdächtige genoss ein Salamisandwich und trank zwei Red Bull, bevor er unterbrochen wurde. Weiterlesen ⮕

Mann hinter Demos: Die krude Welt eines linken Hamas-RelativierersWilhelm Langthaler, 54, technischer Angestellter, ist eine zentrale Figur hinter den Pro-Palästinenser-Demos in Österreich. Weiterlesen ⮕

Aggressiver Mann greift Polizisten am Dornbirner Bahnhof anEin 31-jähriger Mann wurde am Dornbirner Bahnhof aggressiv gegenüber den Polizisten und verletzte eine Beamtin leicht. Er wurde festgenommen und wird wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt angezeigt. Weiterlesen ⮕

Mann bricht für Redbull und Sandwich in Supermarkt einEin Wiener soll am Sonntag in einen Supermarkt in der Landstraße eingebrochen sein. Er konsumierte dabei Energy-Drinks und ein Salami-Baguette. Weiterlesen ⮕