Mittelschule Herzogenburg lud zum Tag der offenen Tür

Nicht nur Bürgermeister Christoph Artner versuchte es bei den Blasinstrumenten. Auch Johanna Piller, Theresa Schildberg und Leonie Kovac probierten unter den strengen Augen von Alfred Hertlein-Zederbauer ihr Glück, wobei man sich aber anstellen musste, so ein „Griss“ herrschte manchmal in der Musikerklasse.Großes Interesse – vor allem bei künftigen Schülerinnen und Schülern und ihren Eltern – gab es beim Tag der offenen Tür in der Mittelschule.

Auch Zusatzangebote und unverbindliche Übungen – ein bis zwei Wochenstunden – gibt es für Fußball, Volleyball, Schwimmen, Informatik mit dem Computerführerschein ECDL, darstellendes Spiel und den Forscherexpress. Außerdem gibt es Sommer- und Wintersportwochen sowie eine Freiluftklasse. headtopics.com

