Mitrovic nicht mehr Langenlebarn-Trainer

Matej Mitrovic ist Geschichte. Der Erfolgscoach musste nach vier einhalb Jahren gehen. Das Resümee ist aber überaus positiv.

Vor dem Spiel gegen Klosterneuburg zog der SV Donau Langenlebarn die Notbremse. Matej Mitrovic und die Tullnerfelder gehen ab sofort getrennte Wege. „Es waren wunderbare Jahre, die ich mit dem Verein verbracht habe. Ich möchte mich bei allen Verantwortlichen und natürlich speziell den Spielern bedanken. Der Klub wird immer in meinem Herzen bleiben - es war ja die erste Trainerstation. Ich wünsche Langenlebarn alles Gute und den Klassenerhalt“, verabschiedete sich Mitrovic.

Zuletzt gab es nicht mehr die gewünschten Ergebnisse. Der Klub sah sich gezwungen, Akzente zu setzen. „Wir haben es uns wirklich nicht leicht gemacht. Matej ist ein Toptrainer, doch jetzt müssen neue Reize gesetzt werden. Bis zur Winterpause übernehmen Günter Eder, Matthias Bauer und meine Wenigkeit die Agenden des Trainers“, formulierte der sportliche Leiter Günter Flehberger diese Causa. headtopics.com

Die Mannschaft ging im „Happyland“ mit 0:4 baden. Flehberger musste die Überlegenheit der Hausherren neidlos anerkennen: „Wir konnten unsere Ausfälle nicht kompensieren. Am Anfang hielten wir noch mit, doch eine unglückliche Situation brachte uns mit 0:1 in Rückstand. Meiner Meinung nach war dieses Tor abseits. Dennoch muss ich gestehen, Klosterneuburg hat sich diesen Sieg verdient. Die Heimischen waren ganz einfach die bessere Mannschaft.

Ebreichsdorf, der nächste Gegner, hat nach Anfangsschwierigkeiten den Turnaround geschafft. Ein ganz schwerer Brocken für Lale ...

