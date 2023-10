Mitarbeiter von Lamb Weston nehmen an einem Kochworkshop teil

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Hatten Spaß beim Kochen (v.l.): Dirk Niggemann, Jonel Geca, Lisa Bauer, Lukas Böhm, Günther Windberger, Stefan Grausgruber, Alma Glasl, Marie Theresa Klepp, Julia Codet, Petra Ernst, Christian Kubetschka, Thomas Zeilinger, Judith Schwanzer, Daniela Bock und Steve Smith.

ür die Mitarbeiter des Tiefkühllebensmittel-Herstellers Lamb Weston in Hollabrunn wurde ein Kochworkshop organisiert, bei dem das Zubereiten von gesunden und ausgewogenen Speisen am Plan stand. Lamb Weston / Meijer Austria – ein Joint Venture der RWA AG mit Lamb Weston Meijer – produziert am Standort Hollabrunn hauptsächlich tiefgekühlte Kartoffelprodukte, Pommes frites, Rösties und Gemüselaibchen. Das Unternehmen legt großen Wert auf die Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz. headtopics.com

Weil Ernährung eine wichtige Rolle für die Gesundheit und das Wohlbefinden eines jeden Menschen spielt, wurde nun in Zusammenarbeit mit dem Hollabrunner Fitness- und Gesundheitsunternehmen Codetraining ein Kochworkshop organisiert und direkt im Unternehmen für die Mitarbeiter angeboten. Gemeinsam mit Julia Codet und Alma Glasl stand das Zubereiten von gesunden und ausgewogenen Speisen am Plan.

Sechs verschiedene Gerichte wurden von den angemeldeten Teilnehmern gekocht, gebacken und anschließend verzehrt. „Der Workshop bot Informationen, Austausch und förderte zusätzlich die Teamarbeit“, freut sich LWM-Geschäftsführer Dirk Niggemann. headtopics.com

Weiterlesen:

noen_online »

Ammoniakaustritt bei Entladevorgang - Zwei Mitarbeiter leicht verletztBeim Entladen eines Lkw-Aufliegers trat Ammoniak aus und verursachte Atemwegsreizungen bei zwei Mitarbeitern. Dank des Notfallkonzepts konnte der Ammoniakaustritt begrenzt und gestoppt werden. Die verletzten Arbeiter wurden ins Krankenhaus gebracht. Ein fachkundiger Techniker der EnBW unterstützte die Feuerwehr bei den Einsatzmaßnahmen. Weiterlesen ⮕

Großbritannien:Londoner Polizei entlässt nach Kontrolle schwarzer Sportler zwei MitarbeiterFür die beiden Beamten hatten die Lügen über den Kontrollvorgang im Auto zweier schwarzer Läufer Konsequenzen. Sie haben Ehrlichkeit und Integrität vermissen lassen. Weiterlesen ⮕

„Großprojekte stoppen“:Eigene Mitarbeiter schlagen Alarm: Stadt Klagenfurt droht die PleiteRanghohe Abteilungsleiter warnen in Schreiben vor Zahlungsunfähigkeit der Landeshauptstadt Klagenfurt. Sie fordern auch einen Stopp des Projektes Hallenbad neu. Weiterlesen ⮕

Olympiabad Seefeld sperrt Ende März zu, Sauna soll bleibenDie Mitarbeiter wurden am Mittwoch informiert. Eine Million Euro Abgang seien zu viel. Weiterlesen ⮕

US-Staat Maine: Mann erschoss mindestens 22 MenschenDie Lokalzeitung 'Sun Journal' berichtete von drei Tatorten: einem Bowlingcenter, einem Restaurant und einem Walmart-Vertriebszentrum. Weiterlesen ⮕

Tierpfleger retten Tiere bei Brand im Krefelder ZooTierpfleger und Mitarbeiter des Krefelder Zoos konnten einen Brand erfolgreich löschen und einige Tiere in Sicherheit bringen. Es gab keine Verletzten, aber 18 Personen wurden vorsorglich untersucht. Der Zoo prüft nun, ob weitere Tiere das Regenwaldhaus verlassen haben. Weiterlesen ⮕