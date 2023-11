Mit Trainingsanzug und Adiletten unter die Erde

Die erste Leiche hat er im Alter von 6 Jahren gesehen, mit 13 zum ersten Mal eine geschminkt. Bestatter Johann Teufel spricht über seine Branche und verrät, wie man sich das „Einsermenü“ auch für nach dem Tod bestellen kann.November 2000. An einem frühen Abend steht der sechsjährige Johann Teufel im Freien. Das Herbstlicht verschwindet allmählich in der Dämmerung.

Alles andere als trist war der Alltag: Toten nach dem Matheunterricht mit etwas Puder Leben einzuhauchen, ein paarmal die Woche Särge zu tragen ist in seinen Teenagerjahren ebenso normal wie sich nachmittags mit Freunden zu treffen. Ein ungewöhnliches Wochenprogramm, das nicht allen geheuer war. Mit seinen Mitschülern sprach er damals kaum über die schulfreien Samstage, die er am Friedhof oder in Kühlhäusern verbrachte.

Besonders individuell seien die Sargbeigaben. Fotos und Stofftiere wurden längst abgelöst. Für eine Dame ging nichts ohne ihre Vierbeiner: Nun ruht sie mit zwei Urnen ihrer Tiere und einem ausgestopften Dackel im gemeinsamen Grab. Für einen Heurigen-Stammgast schmückte das letzte Einsermenü - Zigaretten, Streichhölzer und ein Vierterl Zweigelt in der Flasche- die Seidendecke. headtopics.com

Trauerkranzes gelesen, bei welcher der Blumenhändler die kleine Silbe „un“ vernachlässigt hatte. „Den wohl schlimmsten Beerdigungsalptraum erlebte eine Familie, die felsenfest überzeugt war, dass der Großvater im Sarg noch lebendig sein musste, weil sie ein Klopfen im Sarg gehört haben“, erinnert sich Johann Teufel.

Mittlerweile gleicht auch der Konkurrenzkampf jener der Eventbranche. Seit der Privatisierung, für die sich seine Eltern 2002 politisch einsetzten, um nicht mehr von der Willkür der Gemeindepolitik abhängig zu sein, könne mittlerweile jeder ein Bestattungsunternehmen führen. headtopics.com

