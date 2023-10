Mit Tau geborgen: 98-Jährige bei Wanderung in Tarrenz schwer verletzt

Eine 98-jährige Österreicherin war mit einem Bekannten auf einem Steig im Waldgebiet zur „Salvesenschlucht“ unterwegs, als sie auf einem serpentinenmäßig nach unten verlaufenden, wurzeldurchsetzten Verbindungsweg zu Sturz kam und den Hang hinunterfiel.

Erst vier Meter unterhalb des Steiges kam die 98-Jährige zum Liegen. Sofort setzte ihr Begleiter die Rettungskette in Gang, die schwer verletzte Österreicherin wurde von der Besatzung des Rettungshubschraubers mittels Tau geborgen und ins Krankenhaus nach Innsbruck geflogen. Verletzt wurde sie im Bereich des rechten Oberschenkels.

Konfrontation mit Moralpolizei? 16-jährige Iranerin gestorbenDie Schülerin Armita Geravand hat in der U-Bahn in Teheran kein Kopftuch getragen und dürfte mit den Sittenwächtern zusammengestoßen sein. Staatsmedien berichten, sie sei gestürzt und mit dem Kopf... Weiterlesen ⮕

Iran:16-Jährige nach mutmaßlicher Konfrontation mit Moralpolizei gestorbenDie Schülerin Armita Geravand starb in einer Klinik in Teheran nach einer mutmaßlichen Konfrontation mit der berüchtigten Moralpolizei. Bereits vor einer Woche war sie für hirntot erklärt worden. Weiterlesen ⮕

Dialekt-Poet mit rauer Stimme: „Eins mit dem Publikum“Das Dialekt-Blues-Trio von Alex Miksch trat im Atelier 73 in Unterretzbach auf und fühlte sich in der heimeligen Atmosphäre des kleinen Kulturraums genauso wohl wie das Publikum. Weiterlesen ⮕

D: Mit Traktorgespann in Hammah mit Baum kollidiert → 83-Jähriger ums Leben gekommenHAMMAH (DEUTSCHLAND): Am Freitagnachmittag, 27. Oktober 2023, kam es gegen 17:45 Uhr in Hammah zu einem Unfall, bei dem ein 83-jähriger Senior verstorben ist. Der Mann aus Hammah befuhr mit seinem Trecker mit Anhänger aus Richtung der Bahnhofstraße den Alten Grenzweg. Weiterlesen ⮕

Betrugsmasche: 96-jährige Frau um Wertgegenstände und Bargeld betrogenEine 96-jährige Frau aus dem Wiener Nobelbezirk Döbling wurde am Nationalfeiertag telefonisch von einer vermeintlichen Mitarbeiterin eines Amtsgerichts kontaktiert. Diese machte ihr weis, dass ihr Sohn in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei und sich in Untersuchungshaft befinde. Die 96-Jährige könne ihren Junior aber mittels einer Kaution 'freikaufen'. Als die Frau während des Telefonats weiter nach ihrem Sohn gefragt habe, soll eine männliche Stimme weinerlich um Hilfe gebeten haben. In weiterer Folge übergab die Frau an ihrer Wohnadresse einer unbekannten Tatverdächtigen mehrere Wertgegenstände und Bargeld. Brechen Sie Telefonate, bei denen von Ihnen Geldaushilfen gefordert werden, sofort ab... Weiterlesen ⮕

Schockierend: Jugendliche quälen 13-Jährige in NeubrandenburgEine Gruppe von Jugendlichen im Alter von elf bis 13 Jahren quälen in Neubrandenburg eine 13-Jährige. Die ganze Aktion wird auf Video festgehalten. Passanten ignorieren den gewalttätigen Angriff und die Hilferufe des Opfers. Die Mutter der gepeinigten 13-Jährigen äußert sich erstmals zu dem Vorfall. Weiterlesen ⮕