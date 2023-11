Mit Kinderwagen zum Schießstand: Biathletin pfeift auf Babypause

Ihr Gerät scheint nicht mit dem Internet verbunden zu sein.

Theißplatz neu: Weg mit dem Grau, rein mit mehr Grün!Noch heuer werden die Bauarbeiten am Theißplatz beginnen, um die (Parkplatz-)Asphaltwüste zu entsiegeln und Bäume zu pflanzen. Weiterlesen ⮕

FIS-Präsident mit Schuldzuweisungen an ÖSV, Neureuther mit radikalen ForderungenDas erste Weltcupwochenende des neuen Ski-Winters ist Geschichte. In der im Vorfeld heiß diskutierten Klimadebatte bleiben mehr Fragen als Antworten. Besonders, weil FIS-Präsident Johann Eliasch... Weiterlesen ⮕

Putin-Mann sorgt mit Frieden-Sager für großes StaunenNach dem brutalen Einmarsch in die Ukraine stellt Russland Bedingungen für den Frieden und zeigt sich 'bereit' für Gespräche mit dem Westen. Weiterlesen ⮕

Allerheiligen wird in Baden auch mit der Legion Mariens gefeiertIn der Badener Innenstadt werden wöchentlich Rosenkränze an Passanten verschenkt. Weiterlesen ⮕

1,34 Millionen Euro :Flughafen Graz mit Corona-Klage erfolgreichBeteiligung der Messe zahlte sich für Flughafen Graz aus: Die Covid-19-Finanzierungsagentur musste nachträglich 1,34 Millionen nach Graz überweisen. Weiterlesen ⮕