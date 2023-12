Mit dem Zug nach Straßburg: Eine Erfahrung

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:ÖN-Redakteurin Maria Prchal fährt oft und meistens gerne Zug. Für die NÖN machte sie sich auf die Reise nach Straßburg: Nach vier Mal Umsteigen und fast zehn Stunden erreichte sie ihr Ziel. Ihre Erfahrungen hat sie gesammelt.

„Wann kommen Sie denn an?“ „Das kann ich nicht so genau sagen, ich komme mit der Deutschen Bahn“ „Ah, ich verstehe ...“ Dieses Gespräch führte ich vor meinem Besuch im Europaparlament in Straßburg. Es war in der Tat mutig, die Reise mit dem Zug anzutreten. Aber es war auch fast die einzige Möglichkeit, und sowieso die nachhaltigst





