Mit dem Dachzelt auf dem Porsche Taycan zurück zur Natur

Corona hat ja viel mit uns gemacht. Meist Negatives, aber auch ein wenig Positives. Die Menschen haben beispielsweise das Fahrrad wiederentdeckt, plötzlich wollte jeder auf zwei Rädern unterwegs sein. Der Hype ist mittlerweile abgeflaut, was uns dank der vollen Lager Sonderangebote beschert.

Und die Menschen haben den Weg in die Natur gefunden. Zu Fuß, mit dem Fahrrad oder auch mit dem Wohnmobil. Der kompakte VW-Camper California bricht alle Verkaufsrekorde und zum Caravan Salon vergangenes Wochenende in Wels kamen mehr als 45.000 Besucher. Auch Dachzelte boomen. Lange Zeit waren sie nur einer eingeschworenen Fangemeinde ein Begriff, jetzt hat fast jeder Hersteller eines im Angebot. Sogar Porsche.

Man denkt bei Porsche ja gleich an einen 911er, auch wenn die SUVs Macan und Cayenne die Bestseller sind. Auf einem Elfer würde ein Dachzelt wirklich seltsam wirken, vielleicht abgesehen vom Sondermodell Dakar. Bei einem Cayenne wiederum wird es möglicherweise wegen der Höhe in manchen Tiefgaragen eng.Wir wollten möglichst umweltfreundlich zurück in die Natur – und das macht man am besten mit einem Elektroauto, in dem Fall mit dem ausgezeichneten Porsche Taycan. headtopics.com

Wobei es bei unserem Taycan einiger Selbstbeherrschung bedurfte. Denn das Dachzelt war auf einem Taycan Turbo S Cross Turismo montiert – jenem 761 PS starken Auto also, das in unter drei Sekunden auf 100 km/h beschleunigen kann. Das ist immer wieder ein Erlebnis, vor allem für Beifahrer. Bei der Beschleunigung würde aber vermutlich das halbe Dach auf der Strecke bleiben.Das Dachzelt wurde von dem in Zell am See ansässigen Designstudio F. A. Porsche gezeichnet.

Keine Ahnung, wie das VW-Konzern- und Porschechef Oliver Blume über zwei Nächte gemacht hat. Er schlief ja beim 100-Jahr-Jubiläum der 24 Stunden von Le Mans in dem Zelt, das auf einem 911 Turbo angebracht war (ehrlich: was für eine Verschwendung, wenn man dann auf deutschen Autobahnen nur 130 km/h fahren darf!). Entweder schläft Blume nicht auf der Seite – oder er hatte eine zusätzliche Auflage. Uns jedenfalls schmerzte in der Früh die Hüfte. headtopics.com

Dialekt-Poet mit rauer Stimme: „Eins mit dem Publikum“Das Dialekt-Blues-Trio von Alex Miksch trat im Atelier 73 in Unterretzbach auf und fühlte sich in der heimeligen Atmosphäre des kleinen Kulturraums genauso wohl wie das Publikum. Weiterlesen ⮕

D: Mit Traktorgespann in Hammah mit Baum kollidiert → 83-Jähriger ums Leben gekommenHAMMAH (DEUTSCHLAND): Am Freitagnachmittag, 27. Oktober 2023, kam es gegen 17:45 Uhr in Hammah zu einem Unfall, bei dem ein 83-jähriger Senior verstorben ist. Der Mann aus Hammah befuhr mit seinem Trecker mit Anhänger aus Richtung der Bahnhofstraße den Alten Grenzweg. Weiterlesen ⮕

Bayern: Brand eines Wohnhauses mit angrenzender Scheune in Wurmannsquick → rund 300.000,- Euro SchadenWURMANNSQUICK (LANDKREIS ROTTAL-INN, BAYERN): Bei einem Brand eines ehemaligen landwirtschaftlichen „Sacherls“ wurden am 29. Oktober 2023 die Scheune und das angrenzende Wohnhaus total zerstört. Es entstand Sachschaden i. H. von ca. 300.000,- €. Weiterlesen ⮕

Mit Transparenz zu nachhaltigem ErfolgMit seinem ambitionierten Nachhaltigkeitsprogramm 2026 macht wienerberger einen weiteren wichtigen Schritt für eine lebenswerte Zukunft und übernimmt nachhaltig Verantwortung für Mensch und Natur. Weiterlesen ⮕

Konzert mit den Krawattl-Tenören ist abgesagtErnst Köpl hätte für den 29. Oktober die Wiener „Krawattl-Tenöre“ mit Norbert Schwarzmüller und Werner Totzauer zu einem Konzert in den Kulturbahnhof geholt. Kurzfristig wurde dieses Konzert abgesagt. Weiterlesen ⮕

Wiener Tennis-Leckerbissen: Halbfinale mit den vier TopgesetztenAm historischen Viertelfinaltag bei den Erste Bank Open haben die vier topgesetzten Stars das Semifinale erreicht. Weiterlesen ⮕