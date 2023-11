Mit Cirque du Soleil:Halloween: Heidi Klum verkleidete sich diesmal als Pfau

01.11.2023 12:18:00 kleinezeitung

Ihr Kostüm werde so groß, dass „Straßen in New York gesperrt werden müssen“, kündigte das Model an. Das war wohl etwas übertrieben, aber spektakulär war der Auftritt dennoch.