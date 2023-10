Mistelbacher Sportunion feierte 75-Jahr-Jubiläum

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Happy Birthday, Sportunion Mistelbach! Ende Oktober gab es Grund zu Feiern für Obmann Eduard Herzog und sein Team, im Pfarrsaal Mistelbach feierte man das 75-Jahr-Jubiläum.

Der Moderator des Abends, ORF NÖ-Reporter Stefan Schwarzwald-Sailer, selbst einmal Mitglied und Funktionär der Sportunion Mistelbach, begrüßte Bürgermeister Erich Stubenvoll, Vizebürgermeister Manfred Reiskopf, Raimund Hager, den Präsident der Sportunion NÖ, seinen „Vize“ Karl Biedermann, Sportstadtrat Florian Ladengruber, Ortsvorsteher Herbert Eidelpes sowie Ehrenobmann Hans Danzinger und viele mehr.

Neben Musik-Tanzeinlagen von Kindergruppen und Festreden gab es auch zahlreiche Sportunion-Ehrungen: Bronze erhielt Franz Stuhr, Silber Reinhard Petuely, Viktoria Faber, Marcus Heindl und Kurt Beisser. headtopics.com

Das Goldene Ehrenzeichen - dass höchste Ehrenzeichen der Sportunion - erhielt Gerhard Öhler für jahrzehntelange Funktionärstätigkeit, sowohl auf Vereins- als auch Landesebene – wie zum Beispiel als Landesfachwart für Tischtennis in der Sportunion NÖ. Auch langjährige SU Mistelbach-Mitglieder wurden noch geehert, ehe Herzog einen Rückblick machte und nach dem Festakt noch lange über den Sport in der Bezirkshauptstadt gefachsimpelt wurde.

Zum Jubiläum: Best of Kronberger KabarettSeit 30 Jahren spielt die Theatergruppe Kronberg Kabarett. Zum Jubiläum gibt's ein Best of. Weiterlesen ⮕

FC Wacker feierte mit Heimsieg und Party den 110. GeburtstagDer FC Wacker krönte sein 110-Jahr-Jubiläum mit einem 3:1-Heimsieg gegen Mayrhofen, 3600 Fans und einer bebenden Nordtribüne. Weiterlesen ⮕

Freiwilliges Soziales Jahr: Jugend schnuppert in Berufswelt hineinDerzeit absolvieren vier junge Menschen ein Freiwilliges Soziales Jahr am Landesklinikum Korneuburg-Stockerau. Weiterlesen ⮕

Herzogenburger Hundezone wird ein Jahr altStadträte laden vor Ort zum Kennenlernen und Austausch ein. Auch der Leiter des Tierheims St. Pölten, Davor Stojanovic, ist zu Gast. Weiterlesen ⮕

'Wicked' feiert 20 Jahre am New Yorker BroadwayDas Erfolgsmusical 'Wicked - Die Hexen von Oz' feiert am Montag (30. Oktober) sein 20. Jubiläum am New Yorker Broadway. Rund um das Jubiläum herum seien unter anderem Sondervorstellungen sowie Auftritte unter freiem Himmel geplant, teilten die Veranstalter mit. Weiterlesen ⮕

Deutsche Bank verspricht Investoren GeldDer Aktienkurs des Geldhauses stieg so stark wie seit einem Jahr nicht mehr, nachdem das Institut erklärt hatte, es habe »Spielraum« zur Freisetzung von Kapital für Aktienrückkäufe. Weiterlesen ⮕