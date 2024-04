Milliardenhöhe Schäden im Gazastreifen

Der Bericht erfasst Schäden, die zwischen Oktober 2023 und Ende Jänner 2024 entstanden und beschäftigt sich auch mit den Auswirkungen auf die Menschen.zufolge in dem abgeriegelten Küstenstreifen einen Sachschaden in zweistelliger Milliardenhöhe verursacht. Die Institutionen bezifferten den Schaden an der kritischen Infrastruktur im Gazastreifen mit rund 18,5 Milliarden US-Dollar (rund 17,2 Milliarden Euro), wie aus einem am Dienstag veröffentlichten gemeinsamen Bericht hervorgeht.im Jahr 2022.

In dem Bericht erfasst worden seien Schäden, die zwischen Oktober 2023 und Ende Jänner 2024 entstanden seien, hieß es. Dem Bericht zufolge machten Schäden an Wohngebäuden 72 Prozent des Gesamtschadens aus. Knapp zehn Prozent der Schäden betrafen demnach Nichtwohngebäude und knapp 20 Prozent die Infrastruktur wie Straßen oder Strom- und Wasserversorgun

