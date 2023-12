Milde Temperaturen und wechselhaftes Wetter in Österreich

Ab Wochenanfang kommen zweistellige Temperaturen auf uns zu. Der Schnee dürfte damit langsam dahinschmelzen. Das Wetter wird in der kommenden Woche mild. Eine sehr wechselhafte West-Nordwest-Wetterlage hat begonnen, so die Prognose der Geosphere Austria. Einzelne Kaltluftseen sind aber noch vorhanden, regional kann es auch Montagfrüh noch Glatteis geben. Die Tageshöchstwerte liegen bei elf Grad, auch im Wochenverlauf sind zehn Grad möglich.

Am Montag muss sich bis Mittag die Sonne den Himmel in Österreich noch mit vielen dichten Wolken teilen. Vor allem um den Alpenhauptkamm, aber auch im östlichen Flachland regnet es bei einer Schneefallgrenze zwischen 1.500 und 2000 Meter Seehöhe noch zeitweise, am meisten aber im Westen des Landes. Im Wiener Becken sowie am Alpenostrand kann es mitunter noch einmal vorübergehend Glätte durch gefrierenden Regen geben. Am Nachmittag lässt schließlich der Niederschlag nach und die Sonne zeigt sich öfters. Lediglich im Südwesten Österreichs und örtlich auch in Oberösterreich ziehen noch letzte kurze Regenschauer durc





