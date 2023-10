Microsoft plant Cyber-Schutzschild für Australien

Im vergangenen Jahr wurde Australien Ziel mehrerer prominenter Hackerangriffe. Russland, China und Nordkorea sollen ihre Finger im Spiel gehabt haben. Nun will der US-Konzern Microsoft dem Land ein „Cyber-Schutzschild“ bauen.

Dass Australien und die USA enge Partner sind, wirtschaftlich wie auch militärisch, ist kein Geheimnis. Besonders deutlich hat dies der AUKUS-Sicherheitspakt gemacht, über den Australien nuklear getriebene U-Boote über die USA und die einstige koloniale Mutter Großbritannien erhalten soll.

Diese strategische Allianz eckt jedoch bei etlichen anderen Ländern an. Cyberattacken haben vor allem seit dem vergangenen Jahr deutlich zugenommen und das Land ist bisher nicht gut gerüstet. Erst im April malte Australiens Innenministerin Clare O’Neil in einer Rede ein eher düsteres Bild für die künftige Datensicherheit des Landes. headtopics.com

