Michelangelos versteckter Raum in Medici-Kapelle wird geöffnet

Es ist ein kleiner Raum, die Wände bedeckt mit Zeichnungen und Skizzen: 1975 machte Paolo Del Poggetto, ein Leiter der Medici-Grabkapellen in Florenz, zufällig einen Sensationsfund. Auf der Suche nach einem neuen Ausgang aus den Kapellen stieß er auf ein geheimes Zimmer. Hier soll sich1530 zwei Monate lang versteckt haben, um sich der Rache der Herrscherfamilie Medici zu entziehen. Ab 15.

Die Zeichnungen auf den Kammerwänden haben bisher nur wenige Menschen zu Gesicht bekommen. „Dieser Ort ermöglicht den Besuchern die einzigartige Erfahrung, mit der Kreativität Michelangelos in direktem Kontakt zu kommen“, so D ́Agostino.Es darf nicht zu viel Licht in den Raum gelangen

Die begrenzte Anzahl von Besuchern pro Zeitfenster, die in den Raum gelassen werden können, ergibt sich aus der Notwendigkeit, die Zeit, in der die Zeichnungen dem LED-Licht ausgesetzt sind, mit längeren Perioden der Dunkelheit abzuwechseln. Unter der Leitung von Dal Poggetto verbrachten Experten Wochen damit, den Putz von den Wänden mit Skalpellen zu entfernen. headtopics.com

Ein Aufstand hatte die Medici-Herrscher der Stadt 1527 ins Exil getrieben. Obwohl sie seine Kunst zuvor gefördert hatten, hatte Michelangelo die mächtige Herrscher-Familie verraten und sich mit anderen Florentinern gegen ihre Herrschaft verbündet. Als sie einige Jahre später wieder zurück an die Macht kamen, war das Leben des 55 Jahre alten Künstlers in Gefahr. Daraufhin musste er sich verstecken. Er nutzte die Zeit, um neue Werke zu planen.

