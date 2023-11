Metaller-Streik in Österreich

In 200 Betrieben legen die Metaller tageweise ihre Arbeit nieder. profil war bei den streikenden Arbeiterinnen und Arbeiter der ISi GmbH in Wien-Floridsdorf. Üblicherweise laufen an einem Dienstag Schlagobersspender und Kartuschen für Sodawasser in der Produktionsanlage der ISi GmbH in Wien-Floridsdorf vom Band. Am Dienstag steht hingegen alles still. Die Arbeiterinnen und Arbeiter am Produktionsstandort sitzen, stehen, rauchen und diskutieren sich durch die erste von drei Tagesschichten.

Wie hier in Floridsdorf soll es bis Freitag in 200 Betrieben der Metalltechnischen Industrie in Österreich zu eintägigen Streiks kommen. Es ist der erste Metaller-Streik seit 2011. Weitere könnten folgen. „Streikbrecher gibt es hier keine“, sagt Arbeiterbetriebsrat Robert Schörg zu profil, während sich immer mehr Kollegen und zwei Gewerkschaftsmitarbeiter:innen vor der Fabrik versammeln. Denn plötzlich herrscht ein wenig Aufregung vor dem verschlossenen Fabriktor. Ein LKW, der gerne die Ware abholen würde, steht wartend auf der Straße

