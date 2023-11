Metaller-Gewerkschafter Reinhold Binder: „Es wird a hoaße Zeit“

Metaller-Gewerkschafter Reinhold Binder am 15. September bei der Autofahrt nach Steyr: „Es wird a hoaße Zeit“ (Foto: Josef Redl)

Der fatale Satz fällt bereits nach einer halben Stunde. „Passt gut, i bin der Reini“, sagt Reinhold Binder und reicht mir die Hand über den Kaffeehaustisch hinweg. Es ist Ende August, als ich Reinhold Binder das erste Mal treffe. Er ist der neue Chef der Produktionsgewerkschaft Pro-Ge und wird im Herbst die Lohnerhöhungen für 200.000 Arbeiter in der Metallindustrie verhandeln. „Herbstlohnrunde“. Ich wollte verstehen, wie das wirklich läuft. Also habe ich beim Pressesprecher der Gewerkschaft angerufen und ihm gesagt, dass ich einmal so nah dran sein möchte wie möglich, natürlich mit der gebotenen journalistischen Distanz.

Wir verabreden uns zu dritt im Café Prückel in der Wiener Innenstadt, und ich war darauf vorbereitet, dass die beiden Männer Bedingungen stellen werden. Zitate autorisieren, die Geschichte vorab lesen können, solche Sachen. Aber sie forderten: nichts. Außer das Du-Wort. Möglicherweise bin ich ein schlechter Verhandler. Dann eben: Griaß di, Reini. headtopics.com

