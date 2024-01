Meta: Täglich 100.000 Kinder online sexuell belästigt

Meta schätzt, dass rund 100.000 Kinder, die seine Dienste Facebook und Instagram nutzen, täglich online sexuell belästigt werden. Das unternehmensinterne Dokument wurde im Rahmen einer Klage des Generalstaatsanwalts von New Mexico am Mittwoch neben weiteren belastenden Dokumenten publik. Am Donnerstag warf dieser dem Techriesen erneut vor, wirtschaftliche Interessen über die Sicherheit von Kindern zu stellen.

Erwachsenen würde es zu einfach gemacht, Minderjährige online zu finden und ihnen Nachrichten zu schicken, so Raul Torrez, der Generalstaatsanwalt New Mexicos. In der ursprünglich im Dezember eingereichten Klage heißt es zudem, Meta-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter hätten das Unternehmen gedrängt, Sicherheitsänderungen vorzunehmen, die das Unternehmen jedoch nicht umgesetzt habe. „Jahrelang haben Meta-Mitarbeiter versucht, die Alarmglocken zu läuten, wenn es darum ging, dass die Entscheidungen der Meta-Führungskräfte Kinder gefährlichen Lockangeboten und sexueller Ausbeutung aussetzten“, sagte der Generalstaatsanwalt gegenüber dem Nachrichtenportal Techcrunch am Donnersta





